गोरखपुर में बेचे गए ट्रांसफार्मर का पता कर रहे दाम, फिर होगी FIR

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट उपकेंद्र से बेचे गए तीन एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर का बिजली निगम के अभियंता रेट पता कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी विद्युत वितरण खंड प्रथम गुलरिहा के अधिशासी अभियंता को दी गई है। विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह को इस मामले में आराेपितों पर एफआइआर करानी है। अधीक्षण अभियंता की ही रिपोर्ट पर भटहट के एसडीओ राम इकबाल प्रसाद और जेई अजय सिंह को पिछले महीने ही निलंबित किया जा चुका है।

दैनिक जागरण ने आठ अक्टूबर के अंक में कर्मियों ने बेच दिया 40 लाख का ट्रांसफार्मर शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर का संज्ञान लेकर बिजली निगम के चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार को जांच कराने के लिए कहा था।

विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह की अध्यक्षता में राप्तीनगर के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अभिषेक कुमार, विद्युत भंडार खंड के एक्सईएन अमित कुमार और विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के एक्सईएन सुजीत कुमार गुप्ता की जांच टीम का गठन किया। टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को कार्रवाई की संस्तुति की गई।