सात मालवीयंस को मिलेगा डिस्टिंग्विश्ड एल्युमिनाई अवार्ड, नवंबर में होगा कार्यक्रम का आयोजन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एलुमिनाई मीट मेंं इस बार सात पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश्ड एल्युमिनाई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के आधार पर इनका चयन मालवीय एल्युमिनाई एसोसिएशन ने कर लिया है। इसके साथ ही 15-16 नवंबर को आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन को लेकर तैयारी को और तेज कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसोसिएशन के अध्यक्ष ई. जेबी राय, उपाध्यक्ष प्रवीर आर्या और सचिव प्रो. वीके द्विवेदी ने बताया कि कुल छह श्रेणियों में पुरातन छात्रों को सम्मानित किया जाता है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों में से सात का चयन किया गया है। एकेडमिक क्षेत्र में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के निदेशक प्रो. करुणेश कुमार शुक्ल (1986 बैच, सिविल इंजीनियरिंग) को सम्मानित किया जाएगा।