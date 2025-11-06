सात मालवीयंस को मिलेगा डिस्टिंग्विश्ड एल्युमिनाई अवार्ड, नवंबर में होगा कार्यक्रम का आयोजन
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मिलन में सात पूर्व छात्रों को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए मालवीय पूर्व छात्र संघ ने उनका चयन किया है। 15-16 नवंबर को होने वाले सम्मेलन की तैयारी चल रही है। शैक्षणिक, सामाजिक, कला, उद्यमिता और प्रशासनिक क्षेत्रों में योगदान के लिए छात्रों को चुना गया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एलुमिनाई मीट मेंं इस बार सात पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश्ड एल्युमिनाई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के आधार पर इनका चयन मालवीय एल्युमिनाई एसोसिएशन ने कर लिया है। इसके साथ ही 15-16 नवंबर को आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन को लेकर तैयारी को और तेज कर दिया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ई. जेबी राय, उपाध्यक्ष प्रवीर आर्या और सचिव प्रो. वीके द्विवेदी ने बताया कि कुल छह श्रेणियों में पुरातन छात्रों को सम्मानित किया जाता है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों में से सात का चयन किया गया है। एकेडमिक क्षेत्र में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के निदेशक प्रो. करुणेश कुमार शुक्ल (1986 बैच, सिविल इंजीनियरिंग) को सम्मानित किया जाएगा।
समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान के लिए 1997 बैच के पुरातन छात्र अनिल कुमार को चुना गया है। कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में 1973 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र केएम मिश्र, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में 1971 बैच के अविनाश चंद्र, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में 1975 बैच के सिविल के छात्र पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रहे आरके श्रीवास्तव को चुना गया है।
इंजीनियरिंग एक्सीलेंस में सम्मान के लिए दो पुरातन छात्रों का चयन किया गया है। इनमें 1997 बैच के छात्र और आइबीएम के प्रवीण कुमार शर्मा और 1997 बैच की इलेक्ट्रानिक्स की छात्रा व इसरो की इंजीनियर अंजू दामोदरन को इस सम्मान के लिए चुना गया है।
यह होंगे सम्मेलन के अतिथि
सम्मेलन के अतिथियों के नाम पहले ही तय किए जा चुके हैं। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक अनिल यादव मुख्य अतिथि होंगे। अदाणी पावर लिमिटेड के बिजनेस हेड सुधाकर टंडन व एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ अखिलेश दीक्षित विशिष्ट अतिथि होंगे। ये तीनों ही अतिथि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं।
