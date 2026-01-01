सालभर में बदमाशों के 100 गैंग पर हुई गैंग्सटर की कार्रवाई, 439 गए जेल, पुलिस ने जब्त की 13 करोड़ की संपत्ति
साल 2025 में संगठित अपराध पर कार्रवाई करते हुए 100 गैंगों पर शिकंजा कसा गया। 439 अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और 13 करोड़ रुपये की संपत्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संगठित अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वर्ष 2025 में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले 100 गैंग पर शिकंजा कसा। सरगना समेत 439 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही उनकी 13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराई।
थानावार आंकड़ों पर नजर डालें तो गीडा थाना सबसे आगे रहा। यहां 10 गैंग्सटर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 42 अभियुक्तों को नामजद किया गया। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में सात अभियोगों के तहत 47 अपराधियों पर कार्रवाई की गई, जबकि कैंट थाना क्षेत्र में भी सात अभियोगों में 32 अपराधी गैंग्सटर एक्ट के दायरे में आए।
खोराबार में 31, शाहपुर में 29 और पिपराइच में 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई हुई।शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में भी यह अभियान चला। कोतवाली में पांच अभियोग दर्ज हुए, जिसमें 16 अभियुक्त, राजघाट में चार अभियोग में 17 अभियुक्त और तिवारीपुर में तीन अभियोग में 14 अभियुक्तों पर गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।
गोरखनाथ, एम्स, चिलुआताल व ग्रामीण अंचलों के कई थानों में भी संगठित अपराधियों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई, जिससे यह साफ हो गया कि अभियान सिर्फ शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि संगठित अपराध के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। सक्रिय अपराधियों की पहचान कर उसकी आर्थिक और आपराधिक संरचना को ध्वस्त किया जाएगा।
