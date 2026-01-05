गोरखपुर में पुलिसकर्मियों ने उठाया झाड़ू, शहर को दिया स्वच्छता का संदेश, ADG जोन की अगुवाई में पार्कों-पर्यटन स्थल पर चला सफाई अभियान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए रविवार को झाड़ू उठाकर जन-जागरूकता का संदेश भी दिया। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन की अगुवाई में चले इस सफाई अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर थाना व चौकी प्रभारियों समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह आठ बजे पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर प्लास्टिक कचरे को साफ कराया।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने आम लोगों से सार्वजनिक स्थलों को गंदा न करने और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की अपील की। एडीजी जोन ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

यह अभियान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक प्रयास है। ‘स्वच्छ गोरखपुर, स्वच्छ उत्तर प्रदेश’ अभियान के तहत विंध्यवासिनी पार्क और दिग्विजयनाथ पार्क में विशेष सफाई की गई। अधिकारियों ने स्वच्छ गोरखपुर, स्वच्छ उत्तर प्रदेश का नारा देते हुए मौके पर मौजूद लोगों से अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और प्लास्टिक कचरे को खुले में न फेंकने का आह्वान किया। इसी क्रम में एसपी सिटी अभिनव त्यागी के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर मेला परिसर और हार्बर्ट बांध क्षेत्र में भी सफाई अभियान चलाया गया।

सफाई के बाद थामा बल्ला, बच्चों संग लगाए चौके-छक्के दिग्विजयनाथ पार्क में सफाई अभियान के बाद माहौल उस वक्त और खुशनुमा हो गया, जब बच्चों के बीच पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने क्रिकेट का बल्ला थाम लिया। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, डीआइजी डा. एस. चनप्पा और एसएसपी राजकरन नय्यर ने बच्चों संग क्रिकेट खेला। मैच के दौरान अधिकारियों ने चौके-छक्के लगाए। सुबह नौ बजे सफाई के बाद जब अधिकारी पार्क का निरीक्षण कर रहे थे, तभी क्रिकेट खेलते बच्चों की ओर नजर गई। बच्चों के बुलावे पर अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए और मैदान में उतर गए। कभी गेंदबाजी, कभी बल्लेबाजी।