Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर गोरखपुर में पुलिस का कड़ा पहरा, बाहर से आने वालों पर रखी जा रही पैनी नजर

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    गोरखपुर पुलिस नए साल के जश्न को लेकर सतर्क है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे गोरखनाथ मंदिर, नौकायन, रेल म्यूजियम और पार्कों में स ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए वर्ष को लेकर पुलिस सतर्क हो गई। बाहर से आने वालों पर सुरक्षा एजेंसिया नजर रखे हुए है। वहीं 31 दिसंबर की रात और एक जनवरी को उमड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर भी योजना बनाई जा रही है। शहर के प्रमुख पिकनिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए वर्ष के मौके पर गोरखनाथ मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, नौकायन स्थल, रेल म्यूजियम समेत विभिन्न पार्कों, माल में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डीजे के साथ नदी, पोखरे और तालाब किनारे जश्न मनाते हैं। संभावित हादसों और उपद्रव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है।

    पुलिस ग्राम प्रधानों और चौकीदारों के माध्यम से गांवों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही नदी, तालाब और पोखरों के किनारे किसी भी तरह का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस शांति व्यवस्था भंग करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए जोन से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया जा रहा है। जिनकी ड्यूटी स्थानीय थानों की पुलिस के साथ लगाया जाएगा।

    गोरखनाथ मंदिर दर्शन को पहुंचते है लोग
    नए वर्ष के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में सबसे अधिक भीड़ जुटती है। लोग दर्शन पूजा के साथ खिचड़ी मेले में लगे झुले आदि का आनंद लेते है। जुटने वाली इस भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी के साथ पीएएससी भी तैनात की गई है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए भी स्थल का चयन कर लिया गया है। जगह-जगह लगे सीसी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।

    रेल म्यूजियम में परिवार के साथ पहुंचते है लोग
    विश्वविद्यालय चौराहे से आगे रेल म्यूजियम में भी एक जनवरी को भीड़ रहती है। परिवार समेत लोग यहां पहुंचते है। बच्चे झुले और ट्रेन पर बैठकर आनंद लेते है। इसके बाद परिसर में स्थित रेस्टोरेंट में भोजन और नाश्ता करते है। यहां पर जुटने वाली भीड़ और वाहनों की पार्किंग से सड़क जाम न हो। पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वाहनों को रेल म्यूजियम के पीछे खाली स्थल पर पार्किंग के लिए भेजेंगे। इसके अलावा सड़क पर निकलते समय तेज रफ्तार में वाहन न चले इसके लिए यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

    बुढ़िया माता मंदिर के साथ जंगल में तैनात रहेगी पुलिस
    नए वर्ष पर बुढ़िया माता मंदिर दर्शन के साथ लोग विनोद वन भी जाते है। इस दौरान कुछ युवा या परिवार जंगल की तरफ भ्रमण करने चले जाते है। इसके लिए अधिकारियों ने अलग से व्यवस्था की है। मंदिर परिसर और विनोद वन में पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी ही, साथ में कुसम्हीं जंगल क्षेत्र में भी पुलिस गश्त करती रहेगी। इसके अलावा जंगल की तरफ जाने वाले लोगों को रोकेगी। जिससे की कोई हादसा न हो। हालांकि जंगल क्षेत्र में आतंक के पर्याय बने अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    नौकायन मार्ग पर जाएंगे वाहन
    एक जनवरी की सुबह से देर शाम तक जश्न का माहौल रहता है। रामगढ़ताल किनारे सैर करने के लिए लोग बोटिंग करने और रेस्टोरेंट पर स्वाद लेने के लिए एक लाख से अधिक लोग पहुंचते है। इसके अलावा 31 दिसंबर की शाम को भी यहां पर लोग जश्न मनाने पहुंचते है।

    भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर की शाम और एक जनवरी को इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहता है। इस बाद दायरा बढ़ने से कुड़ाघाट से आने वाले मार्ग पर, आरकेबीके से आ रहे रिंग रोड, नौकायन समेत चारो तरफ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी है। जो परिवार के साथ आने वालों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। साथ ही हुड़दंग मचाने वालों पर नजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे।

    31 दिसंबर और एक जनवरी को जुटने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए तैयारी कर ली गई है। स्थानीय थानों की पुलिस के अलावा जोन से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। उपद्रव करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। नदी, तालाब और पोखरों के किनारे जश्न मनाने पर रोक है। ग्रामीण क्षेत्र के थानों की पुलिस ग्राम प्रधानों और चौकीदारों के माध्यम से जानकारी जुटा रही है। भीड़ वाले मार्गों पर वाहनों का आवगमन बंद रहेगा। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। -राजकरन नय्यर, एसएसपी