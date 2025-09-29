दारोगा का सिर फूटा और कार का शीशा टूटा, युवती की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला

गोरखपुर के चौरी चौरा में एक युवती ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची। आरोप है कि दबंगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया जिसमें एक एसआई घायल हो गए और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। युवती द्वारा छेड़खानी की शिकायत पर जांच करने सरैया ब्लाक रोड पहुंची चौरी चौरा पुलिस पर दबंगों ने पथराव किया। इसमें सब इंस्पेक्टर शिवकुमार यादव का सिर फट गया। सब इंस्पेक्टर प्रमोद यादव को भी चोटे आई। कार का शीशा टूट गया। एक महिला राहगीर की स्कूटी क्षतिग्रसत हो गई।

सूचना पर सीओ अनुराग सिंह और थानेदार समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गया।

यह है पूरा मामला सरैया ब्लाक रोड स्थित एक कांलेक्स में रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि आसपास के कुछ दबंग युवक उसके साथ छेड़खानी करते हैं। शनिवार की रात वह घर पर अकेली थी, उसकी मां शहर में काम करने गई थी।

रात में युवकों ने उसके घर के सामने पटाखे फोड़े और घर के गेट के सामने तोड़फोड़ किया। रविवार की सुबह मां जब घर लौटी तो युवती ने घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद मां युवती के साथ थाने पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया।

शिकायत मिलने पर सब इंस्पेक्टर शिवकुमार यादव व प्रमोद यादव जांच के लिए युवती के घर पहुंचे। इस दौरान पता चला कि आरोपित युवक चौराहे पर मौजूद हैं, जिन्हें पकड़कर पुलिस थाने ले जाने लगी। यह देख आरोपित युवकों के परिवार वाले पीड़ित के घर को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया।

इसकी सूचना पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस आरोपितों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपितों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर शिवकुमार यादव का सिर फट गया और सब इंस्पेक्टर प्रमोद यादव को गर्दन पर चोटें आईं। पथराव में दारोगा की गाड़ी का शीशा टूट गया और राहगीर महिला ब्लाककर्मी उर्मिला यादव की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने छह आरोपितों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। सीओ अनुराग सिंह ने शाम को घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से बातचीत की। पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।