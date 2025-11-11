Delhi Blast: दिल्ली में धमाके की खबर मिलते CM योगी के शहर में अलर्ट, मैदान में उतरे अधिकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए धमाके की खबर जैसे ही आयी पुलिस व प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए। शहर की सड़कों पर सायरन बजने लगे, पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ीं और अधिकारी खुद मैदान में उतर गए। डीआइजी डाॅ. एस चनप्पा,डीएम दीपक मीणा,एसएसपी राजकरन नय्यर ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोरखनाथ मंदिर,रेलवे स्टेशन से लेकर असुरन,मेडिकल रोड, गोलघर, नखास और बक्शीपुर में चेकिंग अभियान देर रात तक चला।सभी थानेदार, हर चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में गश्त पर थे। सायरनों की आवाज व टार्च की रोशनी के बीच पुलिस ने शहर को चैन की नींद दी।

रात करीब साढ़े नौ बजे गोरखनाथ मंदिर के अंदर व बाहर सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। पार्किंग के साथ ही चारो तरफ से मंदिर परिसर का डाग व बम स्क्वाड ने जांच की। स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। पार्किंग में खड़े एक-एक गाड़ी की जांच हुई।

डाॅग स्क्वाॅड गाड़ियों के पास सूंघता हुआ घूम रहा था। कुछ ही देर में डीआइजी, डीएम व एसएसपी पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और कहा कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्टेशन की पार्किंग पूरी जांच की जाए। गोलघर से घंटाघर की ओर जाते हुए पूरा इलाका पुलिस की गश्त में था।

घोष कंपनी, रेती रोड, नखास और बक्शीपुर की गलियों में सड़क पर खड़े गाड़ियों की जांच की गई। मेडिकल रोड और असुरन के बीच की सड़कों पर पुलिस देर रात तक सक्रिय रही। अस्पतालों, पार्किंग और बाजारों में खड़ी गाड़ियों की जांच की गई। गोरखनाथ पुलिस ने मंदिर व उसके आसपास खड़ी पांच लावारिस गाड़ियाें को थाने भेजा।