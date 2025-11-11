Language
    Delhi Blast: दिल्ली में धमाके की खबर मिलते CM योगी के शहर में अलर्ट, मैदान में उतरे अधिकारी

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:21 AM (IST)

    दिल्ली में धमाके की खबर के बाद गोरखपुर में अलर्ट जारी किया गया। पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निरीक्षण किया, गोरखनाथ मंदिर और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। लावारिस वाहनों की जांच की गई और पूरे जिले में छानबीन की गई। महादेव झारखंडी में एक लावारिस कार मिलने से लोगों में चिंता है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

    गोरखनाथ मंदिर,रेलवे स्टेशन के आसपास वाहनों की हुई जांच

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली में हुए धमाके की खबर जैसे ही आयी पुलिस व प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए। शहर की सड़कों पर सायरन बजने लगे, पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ीं और अधिकारी खुद मैदान में उतर गए। डीआइजी डाॅ. एस चनप्पा,डीएम दीपक मीणा,एसएसपी राजकरन नय्यर ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया।

    गोरखनाथ मंदिर,रेलवे स्टेशन से लेकर असुरन,मेडिकल रोड, गोलघर, नखास और बक्शीपुर में चेकिंग अभियान देर रात तक चला।सभी थानेदार, हर चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में गश्त पर थे। सायरनों की आवाज व टार्च की रोशनी के बीच पुलिस ने शहर को चैन की नींद दी।

    रात करीब साढ़े नौ बजे गोरखनाथ मंदिर के अंदर व बाहर सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। पार्किंग के साथ ही चारो तरफ से मंदिर परिसर का डाग व बम स्क्वाड ने जांच की। स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। पार्किंग में खड़े एक-एक गाड़ी की जांच हुई।

    डाॅग स्क्वाॅड गाड़ियों के पास सूंघता हुआ घूम रहा था। कुछ ही देर में डीआइजी, डीएम व एसएसपी पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और कहा कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्टेशन की पार्किंग पूरी जांच की जाए। गोलघर से घंटाघर की ओर जाते हुए पूरा इलाका पुलिस की गश्त में था।

    घोष कंपनी, रेती रोड, नखास और बक्शीपुर की गलियों में सड़क पर खड़े गाड़ियों की जांच की गई। मेडिकल रोड और असुरन के बीच की सड़कों पर पुलिस देर रात तक सक्रिय रही। अस्पतालों, पार्किंग और बाजारों में खड़ी गाड़ियों की जांच की गई। गोरखनाथ पुलिस ने मंदिर व उसके आसपास खड़ी पांच लावारिस गाड़ियाें को थाने भेजा।

    एम्स व कैंट थाना पुलिस भी पांच वाहनों को थाने ले गई। सभी वाहनों के दस्तावेज की जांच चल रही है। पादरी बाजार, सिंघड़िया व कूड़ाघाट में भी पुलिस की कई टीमें देर रात तक गश्त करती रहीं। नखास और बक्शीपुर की पुरानी गलियों में खड़ी गाड़ियों और बाइकों की जांच हुई। घासीकटरा, निजामपुर और जाफरा बाजार में भी सर्च अभियान चला।मोटरसाइकिल,ई-रिक्शा और टेंपो की जांच की गई।

    पूरे जिले में रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर हुई छानबीन:
    एसएसपी के निर्देश पर पूरे जिले में पुलिस ने जांच की। चौरीचौरा, पीपीगंज, कैंपियरगंज, नकहा, छावनी, सहजनवा, सीहापार हाल्ट और डोमिनगढ़ स्टेशन समेत सभी बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में पुलिस ने तलाशी लेने के साथ ही संदिग्ध से पूछताछ की।सहजनवा और कैंपियरगंज में अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला।डोमिनगढ़ स्टेशन पर यात्रियों के बैग और वाहनों की जांच की गई।

    महादेव झारखंडी में आठ माह से खड़ी है लावारिस कार :
    महादेव झारखंडी मोहल्ले में पिछले आठ माह से खड़ी एक लावारिस कार ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई बार पुलिस को सूचना देने के बावजूद कार अब तक नहीं हटाई गई। सोमवार की रात क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी।स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कार को कब्जे में लेकर जांच करे।

    पुलिस हाई अलर्ट पर है। स्टेशन, होटल, बस अड्डा के साथ ही बाजार व पार्किंग के आसपास सघन जांच कराई जा रही है। रेंज के सभी जिलों में जांच चल रही है।

    - डा.एस.चनप्पा, डीआइजी रेंज