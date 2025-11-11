Language
    गोरखपुर यूनिवर्सिटी चौराहे पर गोलंबर से टकराई रोडवेज बस, 15 घायल; महिला गंभीर

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:10 AM (IST)

    गोरखपुर में यूनिवर्सिटी चौराहे पर एक रोडवेज बस गोलंबर से टकरा गई, जिससे 15 यात्री घायल हो गए। बस्ती जिले की एक महिला की हालत गंभीर है। चालक का कहना है कि डीसीएम को बचाने में संतुलन बिगड़ा, जबकि यात्रियों ने चालक पर नशे में होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    डीसीएम को बचाने में बिगड़ा चालक का संतुलन,रात 12:30 बजे हुआ हादसा

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यूनिवर्सिटी चौराहे पर सोमवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कैसरबाग डिपो की बस अनियंत्रित होकर गोलंबर से टकरा गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए, जिसमें बस्ती जिले की गुजराती देवी (55) की स्थिति गंभीर है। कैंट पुलिस ने जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बस में करीब 45 यात्री सवार थे।बाराबंकी के रहने वाले चालक को हिरासत में लेकर कैंट थाना पुलिस पूछताछ कर रही है।

    सोमवार रात करीब 12:30 बजे कैसरबाग डिपो की रोडवेज बस यूनिवर्सिटी चौराहे के पास गोलंबर से टकरा गई। चालक ने बताया कि मोहद्दीपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम को बचाने के चक्कर में तुलन बिगड़ गया और बस गोलंबर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

    मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल गुजराती देवी बस्ती जिले के रामनगर की रहने वाली हैं। वह अपने बेटे दुर्गा प्रसाद और परिवार के अन्य 20 सदस्यों के साथ मुंबई जाने के लिए निकली थीं। मंगलवार की सुबह उनकी ट्रेन थी। दुर्गा प्रसाद और उनके तीन भाई मुंबई के कांदिवली इलाके में डिलीवरी बाय के रूप में काम करते हैं।

    बस चालक रामबाबू बाराबंकी जिले का रहने वाला है।हादसे के बाद कुछ देर के लिए यूनिवर्सिटी चौराहे पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन मंगाकर बस को हटवाया और यातायात बहाल कराया।

    प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट संजय सिंह ने बताया हादसे में मामूली रुप से घायल हुए लोग बिना सूचना दिए ही घर चले गए। गुजराती देवी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बस चालक से पूछताछ की जा रही है। जिस डीसीएम की वजह से हादसा हुआ उसकी भी तलाश चल रही है।

    चालक के नशे में होने का आरोप :
    दुर्गा प्रसाद व परिवार के लोगों का आरोप है कि रोडवेज बस चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। चालक नशे की हालत में था। बस में वह लोग बस्ती में बैठे थे। पूरी बस यात्रियों से भरी थी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। अनहोनी की आशंका में वह लोग सामान छोड़कर नीचे भागे जिसमें परिवार के बच्चे चोटिल हो गए। पुलिस का कहना है कि बस चालक का मेडिकल कराया जा रहा है,रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।