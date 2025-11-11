गोरखपुर यूनिवर्सिटी चौराहे पर गोलंबर से टकराई रोडवेज बस, 15 घायल; महिला गंभीर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यूनिवर्सिटी चौराहे पर सोमवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कैसरबाग डिपो की बस अनियंत्रित होकर गोलंबर से टकरा गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए, जिसमें बस्ती जिले की गुजराती देवी (55) की स्थिति गंभीर है। कैंट पुलिस ने जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बस में करीब 45 यात्री सवार थे।बाराबंकी के रहने वाले चालक को हिरासत में लेकर कैंट थाना पुलिस पूछताछ कर रही है।

सोमवार रात करीब 12:30 बजे कैसरबाग डिपो की रोडवेज बस यूनिवर्सिटी चौराहे के पास गोलंबर से टकरा गई। चालक ने बताया कि मोहद्दीपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम को बचाने के चक्कर में तुलन बिगड़ गया और बस गोलंबर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल गुजराती देवी बस्ती जिले के रामनगर की रहने वाली हैं। वह अपने बेटे दुर्गा प्रसाद और परिवार के अन्य 20 सदस्यों के साथ मुंबई जाने के लिए निकली थीं। मंगलवार की सुबह उनकी ट्रेन थी। दुर्गा प्रसाद और उनके तीन भाई मुंबई के कांदिवली इलाके में डिलीवरी बाय के रूप में काम करते हैं।