UP News: नीट छात्र हत्याकांड में थानेदार पर गिरी गाज, चौकी प्रभारी भी नपे, पुलिस विभाग में हड़कंप

गोरखपुर के पिपराइच में छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। एसएसपी ने पिपराइच थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है वहीं जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी को भी हटा दिया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया है जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में गुलरिहा थाने के भी कुछ पुलिसकर्मी हटाए गए हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच के महुआचाफी गांव में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का असर अब सीधे पुलिस महकमे पर पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत और लगातार उठते सवालों के बीच एसएसपी राजकरन नय्यर ने सोमवार की शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपराइच थानेदार पुरुषोत्तम आनंद सिंह को लाइन हाजिर कर दिया।

इसके साथ ही जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी विनय सिंह, सिपाही श्याम नारायण और विजय कुमार सिंह को भी तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया गया। विनय सिंह की जगह पुलिस लाइन में तैनात विकास सिंह को नया चौकी प्रभारी बनाया गया है।

महुआचाफी गांव के लोगों का आरोप था कि जंगल छत्रधारी चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बार-बार तस्करों की गतिविधियों की जानकारी दी जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही का नतीजा रहा कि 15 सितंबर की रात तस्करों ने गांव में घुसकर छात्र दीपक की हत्या कर दी।

यह पहली कार्रवाई नहीं है। घटना के बाद जंगल धूसड़ चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी और चार सिपाहियों को निलंबित किया गया था। दो दिन पहले ही पिपराइच थाने के मुंशी प्रदीप कुमार और सिपाही अफसर जमाल को हटाया गया था।

इधर, 18 सितंबर को एडीजी जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर कुशीनगर जिले में दो थानेदार, पांच चौकी प्रभारी समेत 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। इनमें निरीक्षक सुशील शुक्ल को सीआइडी और अमित शर्मा को स्पेशल इंक्वायरी में भेजा गया है।

अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई अब केवल तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस महकमे में बैठे वे लोग भी निशाने पर हैं, जिनकी लापरवाही या सांठगांठ ने इस कांड को हवा दी। सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट आने के बाद आने वाले दिनों में और कई पुलिसकर्मी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।