    गोरखपुर एयरफोर्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे देवरिया के दो युवक, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    गोरखपुर के फारेस्ट क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान मारपीट होने पर देवरिया के दो युवक भागकर एयरफोर्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वायुसेना ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पता चला कि युवक मारपीट से बचने के लिए भागे थे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फारेस्ट क्लब में सोमवार की रात बर्थडे पार्टी में मारपीट होने पर देवरिया के दो युवक भागते हुए एयरफोर्स के प्रतिबंधित परिसर में घुस गए।सुरक्षाकर्मियों की नजर पड़ी तो दोनों युवकों को पकड़ लिया।

    रातभर पूछताछ के बाद उन्हें खोराबार पुलिस को सौंपा गया। वायुसेना अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते वायु सेना स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवार की रात फारेस्ट क्लब में देवरिया के रहने वाले युवक का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पार्टी में करीब एक दर्जन दोस्त शामिल थे। खाना खाने के दौरान एक युवक की केहुनी दूसरे से टच हो गई।

    मामूली बात पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गई।हंगामे के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर आठ युवकों को पकड़ लिया, जबकि दो युवक भागकर क्लब की पिछली बाउंड्री पार कर गए और सीधे एयरफोर्स स्टेशन के अनधिकृत क्षेत्र में पहुंच गए।

    आधी रात करीब 1:30 बजे वायुसेना के सुरक्षा कर्मियों ने दो युवकों को दीवार फांदते देखा। उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वे भागने लगे। संदेह होने पर गार्डों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया और उच्चाधिकारियों को सूचना दी।

    पहचान पत्र मांगे जाने पर दोनों कुछ नहीं दिखा सके। पूछताछ में उनकी पहचान सुमित सिंह (निवासी कुइया, भलुअनी, देवरिया) और देव सिंह (निवासी भटवलिया, सिविल लाइंस रोड, देवरिया) के रूप में हुई। उनके पास से दो मोबाइल फोन, 440 रुपये और एक कार की चाबी बरामद हुई।

    एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी विंग कमांडर अंकित अस्थाना ने दोनों युवकों के विरुद्ध खोराबार थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि ये युवक तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से अति-संवेदनशील क्षेत्र में अनधिकृत रूप से दाखिल हुए थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।थाना खोराबार पुलिस ने भारतीय शासकीय गुप्त अधिनियम की धारा तीन व सात के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि एयरफोर्स के प्रतिबंधित परिसर में दो युवक घुस गए थे। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।फारेस्ट क्लब की पार्टी से संबंधित फुटेज भी देखा गया।जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों युवक किसी आपराधिक मंशा से नहीं, बल्कि मारपीट में फंसने से बचने के लिए भागते हुए एयरफोर्स परिसर में घुसे थे।