रांची एक्सप्रेस में टीटीई से भिड़ी महिला को स्टेशन पर उतारा, VIDEO वायरल होने के बाद मची खलबली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रांची से गोरखपुर आ रही 18629 नंबर की रांची एक्सप्रेस में शनिवार को एक महिला यात्री भटनी से देवरिया के बीच टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) से भिड़ गई।

सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने महिला यात्री को देवरिया स्टेशन पर उतार लिया। बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में यात्री के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया।

महिला यात्री रेलवे प्रशासन, सुरक्षा बल और टीटीई पर अपना गुस्सा उतारती रही। महिला यात्री का टीटीई से भिड़ंत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है।

इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आर्गनाइजेशन के क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार राय और संरक्षक टीएन पांडेय ने टीटीई के साथ महिला यात्री की अभद्रता पर नाराजगी जताई है।