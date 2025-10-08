Language
    रांची एक्सप्रेस में टीटीई से भिड़ी महिला को स्टेशन पर उतारा, VIDEO वायरल होने के बाद मची खलबली

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    रांची से गोरखपुर जा रही रांची एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने भटनी और देवरिया के बीच टीटीई से झगड़ा किया। रेलवे सुरक्षा बल ने उसे देवरिया स्टेशन पर उतारा और बिना टिकट यात्रा के लिए जुर्माना लगाया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। रेलवे स्टाफ ऑर्गनाइजेशन ने घटना पर नाराजगी जताई और सुरक्षा की मांग की है।

    रांची एक्सप्रेस में टीटीई से भिड़ी महिला यात्री। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रांची से गोरखपुर आ रही 18629 नंबर की रांची एक्सप्रेस में शनिवार को एक महिला यात्री भटनी से देवरिया के बीच टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) से भिड़ गई।

    सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने महिला यात्री को देवरिया स्टेशन पर उतार लिया। बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में यात्री के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया।

    महिला यात्री रेलवे प्रशासन, सुरक्षा बल और टीटीई पर अपना गुस्सा उतारती रही। महिला यात्री का टीटीई से भिड़ंत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है।

    इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आर्गनाइजेशन के क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार राय और संरक्षक टीएन पांडेय ने टीटीई के साथ महिला यात्री की अभद्रता पर नाराजगी जताई है।

    उन्होंने रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग स्टाफ को सफर के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।