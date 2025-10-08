रांची एक्सप्रेस में टीटीई से भिड़ी महिला को स्टेशन पर उतारा, VIDEO वायरल होने के बाद मची खलबली
रांची से गोरखपुर जा रही रांची एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने भटनी और देवरिया के बीच टीटीई से झगड़ा किया। रेलवे सुरक्षा बल ने उसे देवरिया स्टेशन पर उतारा और बिना टिकट यात्रा के लिए जुर्माना लगाया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। रेलवे स्टाफ ऑर्गनाइजेशन ने घटना पर नाराजगी जताई और सुरक्षा की मांग की है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रांची से गोरखपुर आ रही 18629 नंबर की रांची एक्सप्रेस में शनिवार को एक महिला यात्री भटनी से देवरिया के बीच टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) से भिड़ गई।
सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने महिला यात्री को देवरिया स्टेशन पर उतार लिया। बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में यात्री के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया।
महिला यात्री रेलवे प्रशासन, सुरक्षा बल और टीटीई पर अपना गुस्सा उतारती रही। महिला यात्री का टीटीई से भिड़ंत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है।
रांची से गोरखपुर आ रही 18629 नंबर की रांची एक्सप्रेस में शनिवार को एक महिला यात्री भटनी से देवरिया के बीच टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) से भिड़ गई। सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने महिला यात्री को देवरिया स्टेशन पर उतार लिया। मामला दो दिन पुराना है। pic.twitter.com/iq0rQm13ew— Vivek Shukla (@VivekshuklaLive) October 8, 2025
इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आर्गनाइजेशन के क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार राय और संरक्षक टीएन पांडेय ने टीटीई के साथ महिला यात्री की अभद्रता पर नाराजगी जताई है।
उन्होंने रेलवे प्रशासन ने टिकट चेकिंग स्टाफ को सफर के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
