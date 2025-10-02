UP में डबल इंजन की सरकार कर रही महात्मा गांधी और शास्त्री के सपनों को साकार : CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बापू के विचारों को अपनाकर डबल इंजन सरकार स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। स्वदेशी अब चिप से लेकर शिप तक आत्मनिर्भरता की गारंटी बन रही है। योगी ने उत्तर प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर याद किया। अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों में स्वदेशी को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले बापू के विचारों को आत्मसात कर रही डबल इंजन सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अब केवल खादी तक सीमित नहीं है बल्कि वर्तमान समय में भारत की दिनचर्या का हिस्सा बन रही है।

पीएम मोदी के उद्घोष के अनुरूप स्वदेशी भारत में चिप से लेकर शिप तक आत्मनिर्भरता की गारंटी बन रही है। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देश के लिए उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बापू और शास्त्री के सपनों को साकार कर रही है।

सीएम योगी ने महात्मा गांधी को किया नमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए योगी ने कहा कि सत्य और अहिंसा की ताकत क्या होती है, इसका अहसास भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्शों में स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान रहा।

विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए सत्य व अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के साथ स्वदेशी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का आलंबन बनी। बापू के सपनों को साकार करने को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी देश और दुनिया के लिए माडल बन रही है। स्वदेशी से ही जुड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना सफलता की नई ऊंचाई को छू रही है।

स्वदेशी ब्रैंड के बारे में बताया योगी ने बताया कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में राज्य सरकार ने प्रदेश के उत्पादों को प्लेटफार्म देने और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। उन्होंने स्वदेशी ब्रांड में उत्तर प्रदेश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कारिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। एके 302 रायफल का निर्माण हो रहा है। हरदोई में बब्ले स्काट पिस्टल का बनना शुरू हो गई है।

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते योगी ने कहा कि शास्त्री जी स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के सेनानी थे। वह बापू के प्रखर अनुयायी तथा स्वदेशी से स्वावलंबन के पक्षधर थे। कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता का एक माडल शास्त्री जी ने दिया था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत किया।

वहीं यह संदेश भी दिया कि भारत शांति का पक्षधर है, पर यदि कोई उसे पर युद्ध थोपेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। वर्ष 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में मिली विजय से देश ने अपनी शक्ति का अहसास पूरी दुनिया के सामने कराया था

दीवाली से पहले हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वदेशी को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दीपावली के पहले प्रदेश के हर जिले में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर स्वदेशी मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आज से प्रदेश में खादी वस्तुओं के क्रय पर 25 प्रतिशत छूट का भी शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए खादी व अन्य स्वदेशी वस्तुओं का उपहार दीपावली में दें। इससे कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिलेगा सम्मान मिलेगा।