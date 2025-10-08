Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीजा की इन हरकतों से तंग आकर साली पहुंच गई थाने, बोली- साहब... दर्ज कीजिए मुकदमा

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:58 AM (IST)

    गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में एक महिला ने अपने जीजा पर अश्लील हरकतें और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जो कबाड़ी की दुकान चलाता है उसके साथ लगातार अभद्रता करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर उसे चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के तिवारीपुर इलाके में एक महिला ने अपने जीजा पर अश्लील हरकत और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि आरोपी जीजा मोहल्ले में ही कबाड़ की दुकान चलाता है और हर दिन उसके साथ अभद्रता करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता ने बताया कि उसकी बहन का पति शानू तिवारीपुर के गोडियान मोहल्ले में कबाड़ की दुकान चलाता है। दुकान उसके घर के पास ही है। जब भी वह घर से बाहर निकलती या किसी काम से दुकान के सामने से गुजरती, तो उसे देखकर अश्लील गाने गाता और आपत्तिजनक टिप्पणी करता था।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी पिता को भेजा जेल

    मना करने पर भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की।पीड़िता ने कहा कि जीजा का व्यवहार लगातार असहनीय होता जा रहा था, जिसके बाद उसने साहस जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    तिवारीपुर थानेदार पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपित शानू के विरुद्ध लज्जा भंग करने का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे चेतावनी दी गई है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की, तो गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा।