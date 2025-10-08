जीजा की इन हरकतों से तंग आकर साली पहुंच गई थाने, बोली- साहब... दर्ज कीजिए मुकदमा

गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में एक महिला ने अपने जीजा पर अश्लील हरकतें और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जो कबाड़ी की दुकान चलाता है उसके साथ लगातार अभद्रता करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर उसे चेतावनी दी है।

