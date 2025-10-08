गोरखपुर में नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी पिता को भेजा जेल

गोरखपुर के तिवारीपुर में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने तीन शादियां की हैं और वह नशे में धुत होकर बेटियों पर अत्याचार करता था। पीड़िताओं के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं और मेडिकल जांच की जा रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तिवारीपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार व दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।एक अधेड़ व्यक्ति कई दिनों से अपनी नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था।पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार की रात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार की दोपहर अदालत में उसे पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

आरोपित व्यक्ति ने तीन शादियां की हैं। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी (पीड़िता की मां) और बेटियां इसी घर में रहती थीं। तीसरी पत्नी वर्तमान में अपने मायके में रह रही है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उसका पति पिछले कई दिनों से उसकी अनुपस्थिति में अपनी ही बेटियों के साथ गलत काम करता था। जब बेटियों ने यह बात अपनी मां को बताई, तो उसने पति से विरोध किया।