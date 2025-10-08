Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी पिता को भेजा जेल

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:49 AM (IST)

    गोरखपुर के तिवारीपुर में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने तीन शादियां की हैं और वह नशे में धुत होकर बेटियों पर अत्याचार करता था। पीड़िताओं के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं और मेडिकल जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तिवारीपुर में सनकी पिता ने की घिनौनी करतूत,मां की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तिवारीपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार व दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।एक अधेड़ व्यक्ति कई दिनों से अपनी नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था।पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार की रात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार की दोपहर अदालत में उसे पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित व्यक्ति ने तीन शादियां की हैं। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी पत्नी (पीड़िता की मां) और बेटियां इसी घर में रहती थीं। तीसरी पत्नी वर्तमान में अपने मायके में रह रही है।

    पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उसका पति पिछले कई दिनों से उसकी अनुपस्थिति में अपनी ही बेटियों के साथ गलत काम करता था। जब बेटियों ने यह बात अपनी मां को बताई, तो उसने पति से विरोध किया।

    इस पर वह हिंसक हो उठा और पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने बताया कि पति अक्सर नशे में धुत होकर बेटियों पर अत्याचार करता था।

    भय और सामाजिक कलंक की वजह से वह पहले पुलिस तक नहीं पहुंची, लेकिन जब हालात असहनीय हो गए, तो उसने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप अत्यंत गंभीर हैं। पीड़िताओं के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं और चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में ऑनर किलिंग मामला: पहले बुआ को फोन कर बताया बहन को मार दिया, फिर पहुंचा थाने

    तीन शादियों के बाद भी नहीं सुधरा आरोपित

    पड़ोसियों के मुताबिक, आरोपित ने तीन विवाह किए थे और उसके घर में आए दिन झगड़े होते थे। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की, जिससे दो बेटियां हैं। बाद में उसने तीसरी शादी भी कर ली, लेकिन वह पत्नी मायके में रह रही है।लोगों का कहना है कि परिवार के भीतर होने वाले कलह और हिंसा की खबर बाहर नहीं आती थी। इस बार मामला तब खुला जब बेटियों ने खुद मां को सारी बात बताई।