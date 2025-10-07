Language
    गोरखपुर में ऑनर किलिंग मामला: पहले बुआ को फोन कर बताया बहन को मार दिया, फिर पहुंचा थाने

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:45 AM (IST)

    गोरखपुर में एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। उसने पुलिस को बताया कि रास्ते में झगड़े के बाद उसने बहन को नहर में धकेल दिया था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बहन का प्रेम प्रसंग भाई को नागवार था जिसके चलते पहले भी कई बार विवाद हुआ था। आरोपी भाई ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

    पुलिया पर छानबीन करती कैंपियरगंज पुलिस। - सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिता की मौत के बाद जो बेटा परिवार का सहारा बना था, वही अब अपनी सगी बहन की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। 22 वर्षीय आदित्य यादव ने पुलिस को बताया कि वह बहन नित्या यादव को रिश्तेदार के घर छोड़ने निकला था, लेकिन रास्ते में पुलिया पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुस्से में उसका संयम टूट गया और उसने बहन को नहर में धक्का दे दिया।पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट और डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।

    अमरजीत यादव की मौत के बाद आदित्य ने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी।केरल में मजदूरी कर घर चलाता, बहन के साथ ही दूसरे नंबर के भाई अजीत की पढ़ाई का खर्च उठाता रहा।रिश्तेदारों व स्वजन का कहना है कि नित्या सबसे छोटी और आदित्य की बेहद चहेती थी।

    वह उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले तीन सालों से उसके जीवन में एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसने धीरे-धीरे परिवार का सुकून खत्म कर दिया।जिस युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था वह दूर का रिश्तेदार होने के साथ ही आदित्य का दोस्त था।

    वह युवक अक्सर घर आता-जाता था और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। जब आदित्य को यह बात पता चली, तो उसने बहन को समझाने की कोशिश की, पर नित्या नहीं मानी। कई बार दोनों में झगड़ा हुआ। दो महीने पहले केरल से जब आदित्य घर लौटा तो उसने बहन का मोबाइल फोन तोड़ दिया था, ताकि संपर्क खत्म हो जाए।

    मगर स्थिति नहीं बदली। परिवार के लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह फिर विवाद हुआ, जिसमें आदित्य ने नित्या को पीट दिया। इसके बाद वह घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली गई। रातभर घर नहीं लौटी।

    सोमवार सुबह पता चला कि नित्या कैंपियरगंज में है। तब मां शीला देवी को बाइक से लेकर आदित्य उसे लेने गया। घर लौटने के बाद आदित्य ने मां से कहा कि वह नित्या को रिश्तेदार के घर छोड़ने जा रहा है। पुलिया पर पहुंचने पर दोनों में फिर कहासुनी हुई।

    पुलिस के अनुसार, नित्या ने हाथापाई शुरू कर दी जिससे आदित्य का गुस्सा फट पड़ा। उसने नित्या को पकड़कर नहर में धकेल दिया।कुछ पल तक वह पानी में संघर्ष करती रही, फिर डूब गई। आदित्य कुछ देर वहीं खड़ा रहा।घर लौटने के बाद बाइक घर में रखी।

    बुआ को फोन कर बताया कि बहन को मार दिया हूं।इसके बाद वह आटो में बैठकर कैंपियरगंज थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया।पोस्टमार्टम के बाद देर शाम पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया।

    पुलिस व रिश्तेदारों की मौजूदगी में छोटे भाई अजीत ने बहन का अंतिम संस्कार किया।एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित को मंगलवार सुबह न्यायालय में पेश किया जाएगा।