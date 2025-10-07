गोरखपुर में छात्रा के अपहरण की सूचना पर हड़कंप, जांच में निकला प्रेम प्रसंग
गोरखपुर के सहजनवां थाना क्षेत्र में एक छात्रा के अपहरण की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। छात्रा की सहेलियों के अनुसार दो युवक उसे चाकू दिखाकर जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। जांच में पता चला कि छात्रा की शादी तय थी लेकिन वह खुश नहीं थी और उसका गांव के ही एक युवक से संपर्क था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
संवाद सूत्र, घघसरा (गोरखपुर)। सहजनवा थाना क्षेत्र की एक छात्रा के अपहरण की सूचना से सोमवार को पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छात्रा की सहेलियों ने सहजनवां पुलिस को बताया कि वह महाविद्यालय से लौट रही थी, तभी दो युवक बाइक से आए और चाकू दिखाकर छात्रा को जबरन बैठाकर ले गए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल छात्रा के स्वजनों से संपर्क किया। छात्रा की मां ने बताया कि उसकी छह महीने पहले शादी तय हुई थी, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी। वह अक्सर मोबाइल फोन पर घंटों किसी से बात करती थी और पूछने पर टाल देती थी।
सोमवार को वह सहेलियों के साथ साइकिल से कॉलेज गई थी और लौटते समय विद्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर थी, तभी युवक उसे लेकर फरार हो गए। सहेलियों ने विरोध किया, लेकिन युवकों ने अनदेखा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर सूचना दी।
थाना प्रभारी सहजनवा महेश चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा का गांव के ही एक युवक से संपर्क था और संभवतः वह उसी के साथ गई है। युवक का फोन बंद है, दोनों की तलाश जारी है। पुलिस हर स्तर से मामले की जांच कर रही है और जल्द उन्हें बरामद कर लिया जाएगा।
