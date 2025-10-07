Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में छात्रा के अपहरण की सूचना पर हड़कंप, जांच में निकला प्रेम प्रसंग

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:20 AM (IST)

    गोरखपुर के सहजनवां थाना क्षेत्र में एक छात्रा के अपहरण की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। छात्रा की सहेलियों के अनुसार दो युवक उसे चाकू दिखाकर जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए। जांच में पता चला कि छात्रा की शादी तय थी लेकिन वह खुश नहीं थी और उसका गांव के ही एक युवक से संपर्क था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, घघसरा (गोरखपुर)। सहजनवा थाना क्षेत्र की एक छात्रा के अपहरण की सूचना से सोमवार को पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छात्रा की सहेलियों ने सहजनवां पुलिस को बताया कि वह महाविद्यालय से लौट रही थी, तभी दो युवक बाइक से आए और चाकू दिखाकर छात्रा को जबरन बैठाकर ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल छात्रा के स्वजनों से संपर्क किया। छात्रा की मां ने बताया कि उसकी छह महीने पहले शादी तय हुई थी, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी। वह अक्सर मोबाइल फोन पर घंटों किसी से बात करती थी और पूछने पर टाल देती थी।

    सोमवार को वह सहेलियों के साथ साइकिल से कॉलेज गई थी और लौटते समय विद्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर थी, तभी युवक उसे लेकर फरार हो गए। सहेलियों ने विरोध किया, लेकिन युवकों ने अनदेखा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर सूचना दी।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में ऑनर किलिंग से सनसनी, प्रेम-प्रसंग से नाराज भाई ने छोटी बहन को नाले में डुबोकर मार डाला

    थाना प्रभारी सहजनवा महेश चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा का गांव के ही एक युवक से संपर्क था और संभवतः वह उसी के साथ गई है। युवक का फोन बंद है, दोनों की तलाश जारी है। पुलिस हर स्तर से मामले की जांच कर रही है और जल्द उन्हें बरामद कर लिया जाएगा।