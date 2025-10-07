गोरखपुर में ऑनर किलिंग से सनसनी, प्रेम-प्रसंग से नाराज भाई ने छोटी बहन को नाले में डुबोकर मार डाला

गोरखपुर के कैम्पियरगंज में प्रेम प्रसंग के चलते एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। उसने बहन को मामा के घर छोड़ने के बहाने ले जाकर नाले में डुबो दिया। आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस जांच में पता चला कि युवती का किसी रिश्तेदार से प्रेम संबंध था जिससे परिवार नाराज़ था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज। प्रेम-प्रसंग से नाराज भाई ने सोमवार को घर की इज्जत के नाम पर अपनी 18 वर्षीय छोटी बहन को मार डाला। वह मामा के यहां छोड़ने की बात कह सुबह बाइक से बहन को अपने साथ लेकर निकला था। घर से छह किलोमीटर दूर धमीना नाले की पुलिया पर पहुंचकर बहन को पानी में डुबोकर मार डाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हत्या के बाद आरोपित भाई आदित्य यादव खुद कैंपियरगंज थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को बताया कि मैंने अपनी बहन को नाले में डुबोकर मार डाला है। उसकी हरकतों से घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी, इसलिए ऐसा किया। मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है।

भौराबारी गांव की नित्या यादव रविवार रात अपने भाई आदित्य से विवाद के बाद घर से निकल गई थी। देर रात तक उसकी तलाश होती रही। सोमवार सुबह मां शीला देवी और भाई आदित्य को नित्या कैंपियरगंज चौराहे पर मिल गई। समझा-बुझाकर उसे घर लाया गया। कुछ देर बाद आदित्य ने मां से कहा कि वह नित्या को मामा के घर छोड़ने जा रहा है।

मां को किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था। घर से निकले आदित्य ने बाइक धमीना नाले की पुलिया पर रोकी। बताया जाता है कि वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। आदित्य ने गुस्से में नित्या को पकड़कर नाले में धकेल दिया और खुद भी कूद गया।

उसने तब तक नित्या को पानी में दबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। फिर बाहर निकला, बाइक लेकर घर लौटा और कैंपियरगंज थाने पहुंचे आदित्य ने पुलिसकर्मियों को हत्या की पूरी कहानी बताई। पुलिस उसे साथ लेकर मौके पर पहुंची और नाले से शव बरामद किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि नित्या का महराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से तीन साल से प्रेम संबंध था। वह युवक दूर का रिश्तेदार और पहले आदित्य का मित्र था। उसी बहाने घर आना-जाना शुरू हुआ। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी तो परिवार को जानकारी हुई। परिवारीजन ने विरोध किया और नित्या की शादी दूसरी जगह तय कर दी।