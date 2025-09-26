गोरखपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी पशु तस्कर को दबोचा, एक साल से चल रहा था फरार

गोरखपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी पशु तस्कर साजमान खान को गिरफ्तार किया है। वह पिछले एक साल से फरार चल रहा था। पूछताछ में पता चला कि उसका गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार तक गोवंश की तस्करी करता था। पुलिस पहले ही उसके गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। साजमान को बाघागढ़ा पुल के पास से पकड़ा गया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पशु तस्करों के विरु़द्ध कार्रवाई करने के लिए चल रहा पुलिस का अभियान जारी है। गुरुवार को बेलीपार पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी कुख्यात पशु तस्कर साजमान खान को बाघागढ़ा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। साजमान मूलरूप से रामपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी गेट, आसरा कालोनी का रहने वाला है और पिछले एक वर्ष से फरार चल रहा था।

एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 15 सितंबर, 2024 को बेलीपार पुलिस ने पांच गोवंश से भरे एक पिकअप को पकड़ा था। उस दौरान पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था।पुलिस काे चकमा देकर साजमान फरार हो गया था।