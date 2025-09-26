ऑपरेशन से पूर्व बैठाकर एनेस्थीसिया देने पर कूल्हा टूटे रोगियों को नहीं होगा दर्द, डॉक्टरों ने खोजी तरकीब

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कूल्हा टूटने वाले मरीजों के लिए एक नई तकनीक खोजी है। अब ऑपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड से कूल्हे की स्थिति देखकर एनेस्थीसिया दी जाएगी जिससे मरीजों को दर्द नहीं होगा। डॉक्टरों ने 66 रोगियों पर अध्ययन किया और पाया कि इस तकनीक से ज्यादातर मरीजों को दर्द से राहत मिली।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिन रोगियों का कूल्हा टूटा होता है, उन्हें ऑपरेशन से पूर्व रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया (सुन्न करने की दवा) देने के लिए बैठाना पड़ता है। बैठाने पर वे तेज दर्द से कराहने लगते हैं। बीआरडी मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया विभाग के डाॅक्टरों ने ऐसी तरकीब खोज निकाली है, जिससे बैठाने पर उन्हें दर्द नहीं होगा।

ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में जाने से पूर्व रोगी को प्री आपरेशन वार्ड में बेड पर लेटे रहने पर ही अल्ट्रासाउंड कर उनके टूटे हुए कूल्हे की सही स्थिति जानी जाएगी। उसके अनुसार एनेस्थीसिया देकर उस नस को सुन्न कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सूचना मस्तिष्क को जाती है। जब आपरेशन के पूर्व उन्हें रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया देने के लिए बैठाया जाएगा तो दर्द नहीं होगा। इस अध्ययन को यूरोपियन जर्नल इंबेस ने प्रकाशित किया है।

आर्थोपेडिक विभाग में ऑपरेशन के लिए पहुंचने वाले कूल्हा टूटे रोगियों को जब एनेस्थीसिया जाती थी तो बैठाने पर वे चिल्लाने लगते थे। ऐसे में एनेस्थीसिया देने में भी दिक्कत होती थी। इसलिए इस दर्द से रोगियों को निजात दिलाने के लिए विभागाध्यक्ष डाॅ. सतीश कुमार के निर्देशन में डाॅ. कीर्ति सिंह ने 66 रोगियों पर अध्ययन किया।