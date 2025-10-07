Language
    गोरखपुर में गोबर फैला कर गंदगी करने वालों पर होगी सख्ती, लगेगा जुर्माना

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम आदर्श वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कूड़ा फैलाने वालों और गोबर फैलाने वाले पशुपालकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। डोर टू डोर सेवा को बेहतर बनाने और वाहनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया है। पार्षदों के साथ मिलकर सफाई योजना तैयार की जाएगी।

    स्वच्छ भारत मिशन की बैठक करते नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम चयनित आदर्श वार्डों में नालों और वार्ड में गोबर फैलाने वाले पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने स्वच्छ भारत मिशन की बैठक में ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी करने के अलावा जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।

    सोमवार को नगर आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन की बैठक की। इस दौरान उन्होंने चयनित 13 आदर्श वार्डो में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान इन वार्डों में गोबर आदि से गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी करने और जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जो लोग यूजर चार्ज देते हैं लेकिन उसके बाद भी गंदगी फैला रहे हैं उनसे भी जुर्माना वसूलें।

    डोर टू डोर की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन वार्डों में अतिरिक्त वाहन दिए गए हैं वहां डोर टू डोर को बेहतर बनाएं। वाहनों की भी आनलाइन माॅनिटरिंग करें। साथ ही उन्होंने आदर्श वार्ड में सर्वेक्षण के टूल कीट के आधार पर आवश्यक व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए।

    कहा कि सभी आदर्श वार्ड के पार्षदों के साथ कर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना तैयार कर लें। आरआरआर सेंटर के माध्यम से लोगों को सामग्री वितरण का कार्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें स्थानीय पार्षद, जागरूकता टीम, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाए।