गोरखपुर में गोबर फैला कर गंदगी करने वालों पर होगी सख्ती, लगेगा जुर्माना

गोरखपुर नगर निगम आदर्श वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कूड़ा फैलाने वालों और गोबर फैलाने वाले पशुपालकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। डोर टू डोर सेवा को बेहतर बनाने और वाहनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया है। पार्षदों के साथ मिलकर सफाई योजना तैयार की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम चयनित आदर्श वार्डों में नालों और वार्ड में गोबर फैलाने वाले पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने स्वच्छ भारत मिशन की बैठक में ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी करने के अलावा जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को नगर आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन की बैठक की। इस दौरान उन्होंने चयनित 13 आदर्श वार्डो में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान इन वार्डों में गोबर आदि से गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी करने और जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जो लोग यूजर चार्ज देते हैं लेकिन उसके बाद भी गंदगी फैला रहे हैं उनसे भी जुर्माना वसूलें।