Railways Mega Block: गोरखपुर जंक्शन पर 13 घंटे ठप रहा ट्रेनों का संचालन, नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन का मार्ग बदला

गोरखपुर जंक्शन पर नॉन-इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा और पुराने फुट ओवरब्रिज को तोड़ा गया। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनें दो प्लेटफार्मों से चलाई जा रही हैं। यात्रियों को निर्माण कार्यों की जानकारी दी जा रही है। परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं और नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया है। गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया गया है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर नानइंटरलाकिंग के लिए बुधवार को सुबह नौ से रात दस बजे तक कुल 13 घंटे ट्रेनों का संचालन ठप रहा। बंद पड़े पुराने फुट ओवरब्रिज (एफओबी) को ध्वस्त करने के लिए आठ व ट्रेनों के लिए साढ़े नौ घंटे का अलग-अलग ब्लाक लिया गया।

प्लेटफार्मों पर सन्नाटा पसरा रहा। गुरुवार को भी नानइंटरलाकिंग होगी। शुक्रवार को रेल संरक्षा आयुक्त गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच थर्ड लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल डबल लाइन का निरीक्षण कर स्पीड ट्रायल करेंगे। शनिवार से ट्रेनों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा।

दो दिन के ब्लाक में प्लेटफार्म नंबर तीन से सात के बीच तक का एफओटी टूट गया है। गुरुवार को आठ से नौ के बीच का एफओबी टूटेगा। शुक्रवार को एक से तीन नंबर तक के एफओबी को ध्वस्त किया जाएगा।

सुबह नौ से रात दस बजे तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच ट्रेनों का संचालन लगभग ठप है। रात दस से सुबह नौ बजे तक कुछ यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का संचालन भी सिर्फ दो प्लेटफार्मों से ही किया जा रहा है।

प्लेटफार्म नंबर दो से लखनऊ की ओ जाने वाली अप लाइन की ट्रेनें तथा प्लेटफार्म नंबर तीन से गोरखपुर कैंट की तरफ जाने वाली ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एनाउंस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों, ट्रेनों की अपडेट जानकारी व अन्य संबंधित सूचनाएं दी जा रही हैं।

ताकि, यात्रियों को बिना वजह इधर-उधर भटकना न पड़े। नानइंटरलाकिंग और एफओबी के ध्वस्तीकरण के लिए 250 सुरक्षा बलों व रेलकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऑटो से पूरी कर रहे कुशीनगर और देवरिया की यात्रा ट्रेनों का संचालन ठप होने के साथ यात्रियों का आवागमन भी ठप है। यद्यपि, परिवहन निगम गोरखपुर से लखनऊ के बीच 20 अतिरिक्त बसें चला रहा है। बस स्टेशन पर लखनऊ आवागमन करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई है।

लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और प्रयागराज के लिए तो बसें मिल जा रहीं, लेकिन लोकल रूटों पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग गोरखपुर से आटो से कुशीनगर और देवरिया की यात्रा पूरी कर रहे हैं। आटो वाले मनमाना किराया वसूले रहे हैं।