गोरखपुर AIIMS में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, SSP के निर्देश पर मुकदमा दर्ज

गोरखपुर के झुंगिया बाजार निवासी विशाल कुमार को एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर अविनाश कुमार गौड़ ने 3.50 लाख रुपये की ठगी की। अविनाश ने खुद को ओपीडी इंचार्ज बताकर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का वादा किया और फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। शिकायत मिलने पर शाहपुर पुलिस ने अविनाश और उसकी माँ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

झुंगिया बाजार के फतेहपुर डिहवा निवासी विशाल कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मरीज को दिखाने के लिए एम्स जाते रहते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात जंगल तुलसीराम, बिछिया निवासी अविनाश कुमार गौड़ से हुई, जिसने खुद को ओपीडी इंचार्ज बताया।