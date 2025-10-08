गोरखपुर AIIMS में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, SSP के निर्देश पर मुकदमा दर्ज
गोरखपुर के झुंगिया बाजार निवासी विशाल कुमार को एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर अविनाश कुमार गौड़ ने 3.50 लाख रुपये की ठगी की। अविनाश ने खुद को ओपीडी इंचार्ज बताकर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का वादा किया और फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। शिकायत मिलने पर शाहपुर पुलिस ने अविनाश और उसकी माँ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, चरगांवा। झुंगिया बाजार निवासी विशाल कुमार से एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.50 लाख रुपये की ठगी हो गई। पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर थाना पुलिस ने अविनाश कुमार गौड़ और उसकी मां के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
झुंगिया बाजार के फतेहपुर डिहवा निवासी विशाल कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मरीज को दिखाने के लिए एम्स जाते रहते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात जंगल तुलसीराम, बिछिया निवासी अविनाश कुमार गौड़ से हुई, जिसने खुद को ओपीडी इंचार्ज बताया।
बातचीत के दौरान उसने कहा कि वह एम्स में नौकरी लगवा सकता है। जनवरी 2025 में अविनाश ने विशाल को बताया कि कंप्यूटर आपरेटर की पोस्ट निकली है और इसके लिए चार लाख रुपये देने होंगे। भरोसा कर उसने अलग-अलग तिथियो में 3.50 लाख रुपये आरोपित के खाते में भेज दिए।
यह भी पढ़ें- बहराइच डिप्टी CMO की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव
फरवरी में आरोपित ने फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। जब वह एम्स पहुंचा तो उसे बताया गया कि नियुक्ति पत्र फर्जी है।
धोखाधड़ी का पता चलने पर उसने आरोपित से पूछताछ करते हुए रुपये वापस मांगे, तो उसने दो लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। बाद में संपर्क किया तो जान से मारने की धमकी देने लगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।