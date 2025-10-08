बहराइच डिप्टी CMO की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव
गोरखपुर के रहने वाले और बहराइच में डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात डा. राकेश प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह बहराइच में किराए के मकान में रहते थे। जब वे देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपर/बहराइच। डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात रहे डाॅ. राकेश प्रसाद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र में किराए पर मकान लेकर रहते थे। सूचना मिलने पर बहराइच पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गोरखपुर जिले के सिंघरिया शिवपुर थाना कैंट निवासी डाॅ. राकेश प्रसाद, बहराइच में डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात थे। वह तिकोनी बाग चौकी के पास स्थित डाॅ. अरशद मुइन खान के मकान में किराए पर रह रहे थे। मंगलवार को जब देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकले, तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई।
सूचना पर देहात कोतवाल दद्दन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कई बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों के साथ-साथ परिजनों को दी गई।
सीएमओ डाॅ. संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और बताया कि परिजन बहराइच पहुंच चुके हैं। बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
