बहराइच डिप्टी CMO की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव

गोरखपुर के रहने वाले और बहराइच में डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात डा. राकेश प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह बहराइच में किराए के मकान में रहते थे। जब वे देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपर/बहराइच। डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात रहे डाॅ. राकेश प्रसाद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र में किराए पर मकान लेकर रहते थे। सूचना मिलने पर बहराइच पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

गोरखपुर जिले के सिंघरिया शिवपुर थाना कैंट निवासी डाॅ. राकेश प्रसाद, बहराइच में डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात थे। वह तिकोनी बाग चौकी के पास स्थित डाॅ. अरशद मुइन खान के मकान में किराए पर रह रहे थे। मंगलवार को जब देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकले, तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई।