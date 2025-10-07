MMUT में MBBS की पढ़ाई में आने वाली अड़चन हुई दूर, पाठ्यक्रम शुरू करने की मिली हरी झंडी

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में अब एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन को पत्र लिखकर संबद्धता का अनुरोध किया था जिसके बाद वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी जिसमें एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रम होंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिसर में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शासन को पत्र लिखकर जिला व महिला चिकित्सालय की संबद्धता के लिए अनुरोध किया था। प्रस्ताव पर अध्ययन के बाद शासन ने विश्वविद्यालय से इसे लेकर जवाब मांगा था कि पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है या नहीं।

इसलिए कि प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं था। विश्वविद्यालय ने शासन को इस बाबत जवाब देने के लिए सोमवार को वित्त समिति की बैठक आयोजित की और पाठ्यक्रम के संचालन के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली। कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त नियंत्रक विनय कुमार राय ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से विश्वविद्यालय में स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा। उसके अंतर्गत एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग व बीबीए हास्पिटल एडमिनिस्टेशन पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की अनुमति दिए जाने बात कही।

समिति ने प्रस्ताव को तत्काल मंजूर कर दिया। अब जब वित्त समिति की मंजूरी मिल गई है तो विश्वविद्यालय प्रशासन शासन को स्पष्टीकरण पत्र प्रस्तुत करने की तैयारी में जुट गया है। बैठक में वित्त समिति के सदस्य प्रो. राकेश कुमार, अपर निदेशक कोषागार व पेंशन जयमंगल राव, एमएनआइटी प्रयागराज की कुलसचिव प्रो. साधना सचान, एमएमयूटी के कुलसचिव चंद्र प्रकाश प्रियदर्शी, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा अजीज अहमद, आरएन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।