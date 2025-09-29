Language
    पीपीगंज में लगे 'I Love Muhammad' के बैनर को पुलिस ने हटवाया, माहौल बिगाड़ने वालों को दी ये चेतावनी

    By Satish pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:43 AM (IST)

    गोरखपुर के पीपीगंज में आई लव मुहम्मद के बैनर लगने से तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैनर हटाए और निगरानी बढ़ा दी। वहीं गुलरिहा में भारत-पाक मैच पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    Hero Image
    पीपीगंज में लगे 'आइ लव मुहम्मद' के बैनर को पुलिस ने हटवाया। जागरण

    संवाद सूत्र, पीपीगंज । नगर पंचायत के वार्ड नंबर 19 में नौजवान कमेटी पीपीगंज की ओर से रविवार को कई जगह 'आइ लव मुहम्मद' लिखे बैनर के साथ ही झंडे लगा दिए गए। स्थानीय लोगों के सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने बैनर व झंडा हटवाने के साथ ही गश्त कर चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। एहतियात के तौर पर निगरानी के लिए दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    रविवार की दोपहर में वार्ड नंबर 19 के लोगों ने पीपीगंज थानेदार पीडी सिंह व कस्बा चौकी प्रभारी गौरव तिवारी को फोन कर बताया कि कई लोगों ने अपने मकान पर बैनर व झंडे लगाए हैं।

    फोर्स के साथ पहुंचे थानेदार ने बैनर व झंडा उतरवाने के साथ ही कस्बे में गश्त कर चेतावनी दी कि शांति-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी पीडी सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है कि आखिर किस उद्देश्य से ये बैनर लगाए गए थे। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी।

    भारत-पाक मैच पर की आत्तिजनक टिप्पणी

    गुलरिहा के करमहां बुजुर्ग गांव में रहने वाले लाड़ला पुत्र तैयब ने भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आक्रोश फैल गया। मामले की जानकारी मिलते ही भटहट चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपित से पूछताछ चल रही है।