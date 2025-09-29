पीपीगंज में लगे 'I Love Muhammad' के बैनर को पुलिस ने हटवाया, माहौल बिगाड़ने वालों को दी ये चेतावनी

गोरखपुर के पीपीगंज में आई लव मुहम्मद के बैनर लगने से तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैनर हटाए और निगरानी बढ़ा दी। वहीं गुलरिहा में भारत-पाक मैच पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, पीपीगंज । नगर पंचायत के वार्ड नंबर 19 में नौजवान कमेटी पीपीगंज की ओर से रविवार को कई जगह 'आइ लव मुहम्मद' लिखे बैनर के साथ ही झंडे लगा दिए गए। स्थानीय लोगों के सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने बैनर व झंडा हटवाने के साथ ही गश्त कर चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। एहतियात के तौर पर निगरानी के लिए दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है।

रविवार की दोपहर में वार्ड नंबर 19 के लोगों ने पीपीगंज थानेदार पीडी सिंह व कस्बा चौकी प्रभारी गौरव तिवारी को फोन कर बताया कि कई लोगों ने अपने मकान पर बैनर व झंडे लगाए हैं। फोर्स के साथ पहुंचे थानेदार ने बैनर व झंडा उतरवाने के साथ ही कस्बे में गश्त कर चेतावनी दी कि शांति-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी पीडी सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है कि आखिर किस उद्देश्य से ये बैनर लगाए गए थे। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी।