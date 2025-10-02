Language
    UP Weather Today: गोरखपुर में रात भर हुई बारिश, हर गली-मोहल्ले में लग गया पानी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    गोरखपुर में बुधवार की रात गरज-चमक के साथ भारी वर्षा हुई जिससे शहर में 92 मिलीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार यह भारी वर्षा का मानक है। इस मूसलाधार बारिश से नवरात्र में सजे दुर्गा पंडाल बिखर गए और शहर के कई इलाकों में पानी भर गया जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग ने अभी भी वर्षा के आसार जताए हैं।

    गोरखपुर में रात भर में 92 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर।  बीते एक सप्ताह से पड़ रही उमस पर बुधवार की देर रात विराम लग गया। रात 11 बजे जो गरज-चमक के साथ झमाझम वर्षा का क्रम शुरू हुआ, वह सुबह तक चला। मौसम विभाग के मानक पर रात भर में 92 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड हुई। वर्षा का यह आंकड़ा भारी वर्षा के मानक को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में 64 मिलीमीटर से अधिक वर्षा भारी वर्षा मानी जाती है।

    अचानक हुई मूसलाधार वर्षा से नवरात्र की महानवमी तिथि पर शहर में सजा मेला बिखर गया। दुर्गा पंडालों की व्यवस्था चरमरा गई। शहर के सभी गली-मोहल्लों में पानी लग गया। लोगों का जन-जीवन कुछ घंटों के लिए अस्त-व्यस्त हो गया।

    कई मोहल्लों व कालोनियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। सुबह वर्षा थमी, तब जाकर स्थिति सामान्य हो सकी। हालांकि अभी भी बादल छाए हुए हैं और वर्षा के आसार बने हुए हैं। मौसम विज्ञानी अभी कुछ और वर्षा का पूर्वानुमान जता रहे हैं।

    बुधवार की देर रात से गुरुवार की सुबह तक हुई वर्षा से शहर का न्यूनतम तापमान गिर गया है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस था, जो गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि चूंकि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है, ऐसे में गरज-चमक के साथ रुक-रुक वर्षा का क्रम एक से दो दिन जारी रह सकता है।

    उनके अनुसार मौसम के इस बदलाव के कारण आने वाले दिनों में अधिकतम से लेकर न्यूनतम तापमान तक में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस वर्षा के बाद ठंड के मौसम प्रभावी उपस्थित दर्ज की जाने लगेगी।