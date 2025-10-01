UP Weather Update: फिर बदला यूपी का वेदर, IMD ने कर दी भविष्यवाणी- इस जिले में हफ्ताभर सुहाना रहेगा मौसम

आगरा में बुधवार को हल्की बारिश हुई और दिनभर बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम सुहावना रहेगा और बौछारें पड़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी।

जागरण संवाददाता, आगरा। बुधवार सुबह हल्की वर्षा होने के बाद दिनभर बादल छाए रहने के साथ हवा चलती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी एक सप्ताह में मौसम सुहाना बना रहेगा। आंशिक बादल छाए रहने के साथ बौछार पड़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय होने और उसके प्रदेश की तरफ बढ़ने से मौसम में बदलाव आया है।

शहर में सुबह बादल छाए रहे। सुबह 7:30 से 8:30 बजे के मध्य हल्की वर्षा हुई। सूरज नहीं निकला और बादल छाए रहे। दिनभर यही स्थिति बनी रही। बादल छाए रहने के साथ ही हवा चलती रही, जिससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सामान्य से अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि एक सप्ताह तक मौसम सुहाना बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ निम्न दाब क्षेत्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इसके असर के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा होगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बाैछार पड़ेंगी।