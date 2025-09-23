Gorakhpur Fire: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग, टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमयूटी) की लाइब्रेरी में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना सुबह 8:30 बजे की है। आग लगते ही परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोग बाहर भागे।

पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लाइब्रेरी परिसर में स्थित टीचर कॉलोनी में है। धुआं और लपटें देख कॉलोनी में रहने वाले लोग भी अनहोनी की आशंका से सहम गए।