Gorakhpur Fire: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग, टला बड़ा हादसा
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में शार्ट सर्किट से आग लग गई। यह घटना सुबह 830 बजे हुई जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस नुकसान का आंकलन कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमयूटी) की लाइब्रेरी में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट से आग लग गई। घटना सुबह 8:30 बजे की है। आग लगते ही परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोग बाहर भागे।
पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लाइब्रेरी परिसर में स्थित टीचर कॉलोनी में है। धुआं और लपटें देख कॉलोनी में रहने वाले लोग भी अनहोनी की आशंका से सहम गए।
घटना की जानकारी डायल 112 पर देने के साथ ही आग बुझाने में जुट गए। इसी बीच कैंट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। सुबह 9:15 बजे तक आग बुझा दी गई।
प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट संजय सिंह ने बताया कि आग शार्ट सर्किट से लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है।
