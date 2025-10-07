Language
    Indian Railways News: अब रेल लाइनों पर भी रेलवे की निगाह, हत्थे चढ़ जाएंगे पत्थरबाज

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:57 PM (IST)

    गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे अब ट्रेनों और रेल लाइनों की सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे लगाएगा। 372 इलेक्ट्रिक इंजनों और 2000 कोचों में कैमरे लगाने का टेंडर जारी किया गया है। जनरल कोचों में छह और आरक्षित कोचों में चार कैमरे होंगे। महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। ट्रेनों पर पत्थर चलाया तो बच नहीं पाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ जाएंगे। रेलवे स्टेशन और ट्रेनें ही नहीं अब रेलवे लाइनों की भी निगहबानी होगी। रेल यात्रियों के साथ रेल लाइनों के आसपास होने वाली हर गतिविधियां भी सीसी कैमरों में कैद होती रहेंगी।

    इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के कोचों के अलावा इंजनों में भी सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने 372 इलेक्ट्रिक इंजनों और 2000 कोचों में सीसी कैमरे लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। वित्त वर्ष में कैमरे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है।

    जानकारों के अनुसार इंजनों और जनरल कोचों में छह-छह तथा आरक्षित कोचों में चार सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। इंजनों में कैब के अंदर दो कैमरे, इंजन के आगे और पीछे एक-एक कैमरे तथा दोनों साइड में भी एक-एक उच्च क्षमता वाले कैमरे लगाए जाएंगे।

    दो कैमरे इंजन के अंदर की गतिविधियों की, इंजन के आगे व पीछे वाले कैमरे पटरियों की तथा साइड वाले कैमरे अगल-बगल होने वाले हलचल पर नजर रखेंगे। इसके अलावा आरक्षित कोचों (वातानुकूलित व शयनयान) में चार-चार सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। जनरल (साधारण) कोचों में छह सीसी कैमरे लगाए जाने हैं।

    कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने से रेल लाइनों की सुरक्षा पुख्ता होगी। साथ ही ट्रेनों में चोरी, छिनैती, जहरखुरानी, लूट और डकैती पर अंकुश लगेगा। लोगों की यात्रा सुरक्षित होगी। सभी कैमरे आरपीएफ कंट्रोल रूम से सीधे कनेक्ट रहेंगे। इससे निगरानी और कार्रवाई में तेजी लाई जा सकेगी। गोरखपुर जंक्शन पर भी 62 सीसी कैमरे लगे हैं।

    पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर-आनंदविहार एसी हमसफर और सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। नए इंजनों और कोचों में सीसी कैमरे लग के आ रहे हैं। पहले के निर्मित इंजनों और कोचों में सीसी कैमरे लगाने की कवायद तेज हो गई है।

    रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर वर्तमान वित्त वर्ष में 11 हजार से अधिक कोचों में कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अगले दो वर्ष में यात्री ट्रेनों के सभी कोचों में सीसी कैमरे लगा दिए जाएंगे।

    महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोचों में पैनिक बटन सफर में महिला सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए अब जितने कोच बनाए जा रहे हैं, उनमें पैनिक बटन लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो मोबाइल एप से भी जुड़ा रहेगा, ताकि आपात स्थिति में यात्री मोबाइल से भी अलर्ट भेज सके।

    नए कोचों के निर्माण के साथ ही सीसी कैमरे और पैनिक बटन लग जाएंगे। पैनिक बटन आपात स्थिति में चालक एवं सुरक्षा दल को भी तुरंत अलर्ट कर सकेगा। यात्रियों विशेषक महिला यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित निगरानी प्रणाली से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान पर काम किया जा रहा है।

    - यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा, रेलवे की उच्च प्राथमिकता है। इसे और मजबूत बनाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत सभी कोच एवं लोकोमोटिव में कैमरे लगाए जाने हैं, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लग जाने से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

    - पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- पूर्वोत्तर रेलवे