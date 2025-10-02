CBSE Board: अब विलंब शुल्क के साथ कर सकेंगे प्राइवेट छात्र आवेदन, 11 अक्टूबर तक अंतिम मौका

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 के निजी छात्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कर दी है लेकिन विलंब शुल्क के साथ 11 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया है। एकल विषय के लिए 320 रुपये और अतिरिक्त विषय के लिए भी प्रति विषय 320 रुपये का भुगतान करना होगा। 2020 से 2025 तक फेल हुए छात्र 2026 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कर दी है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे विलंब शुल्क के साथ 11 अक्टूबर 2025 तक फार्म भर सकते हैं। यदि कोई एक विषय की परीक्षा देना चाहता है तो 320 रुपये का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त विषय की परीक्षा देने के लिए भी प्रति विषय 320 का भुगतान करना होगा।

प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 12वीं के छात्रों को प्रति प्रैक्टिकल 160 रुपये शुल्क देना होगा। 30 सितंबर तक आवेदन नहीं कर सके प्राइवेट छात्र लेट फीस के साथ तीन से 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। लेट फीस के रूप में छात्रों को 2000 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे छात्र जो बोर्ड परीक्षा 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, और 2025 में फेल हुए थे वे छात्र आवेदन करके वर्ष 2026 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बोर्ड ने 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन की तिथि निर्धारित की थी जो अब समाप्त हो गई है। ऐसे में जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर सकें हैं वह 11 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं।