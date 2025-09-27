Language
    CBSE Board ने जारी किए 10वीं-12वीं के सैंपल पेपर, तैयारी में मिलेगी मदद

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:50 PM (IST)

    सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। छात्र और शिक्षक इन्हें सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सैंपल पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग परीक्षा की तैयारी के लिए करें।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10 वीं व 12वीं के सैंपल पेपर और उनकी मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। छात्र और शिक्षक इन्हें सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

    बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कक्षा 10वीं व 12वीं दोनों के लिए मूल्यांकन प्रणाली 2024-25 जैसी ही रहेगी।

    बोर्ड ने अधिकांश विषयों के सैंपल पेपर और उनकी मार्किंग स्कीम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई है, हालांकि भाषा विषय इसमें शामिल नहीं हैं। सीबीएसई ने स्कूलों और छात्रों से इन सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम का उपयोग कक्षा में पढ़ाई और सीखने की गतिविधियों में करने को कहा है। इससे छात्रों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र का पैटर्न और मूल्यांकन पद्धति समझने में आसानी होगी।

    सीबीएसई की ओर से जारी सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम छात्रों को अंतिम बोर्ड परीक्षा के पेपर का पैटर्न समझाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। इनसे छात्रों को न केवल सिलेबस की स्पष्ट जानकारी मिलती है, बल्कि पेपर हल करने की सही रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है। छात्रों को चाहिए कि वह इस उपयोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में करें।

    -अजित दीक्षित, सिटी कोआर्डिनेटर, सीबीएसई