सोलर प्लांट, Smart Meters के बताएंगे लाभ, हर तरह की शिकायत का होगा निस्तारण
गोरखपुर में बिजली निगम विद्युत सेवा पर्व का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट और स्मार्ट मीटर के फायदे बताना है साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करना है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे जहां बिल जमा करने नए कनेक्शन मीटर बदलने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारीयों द्वारा शिविरों का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम के अभियंता उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट और स्मार्ट मीटर के फायदे बताएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर कराएंगे। इसके लिए बिजली निगम विद्युत सेवा पर्व शुरू कर रहा है। विद्युतीकरण की प्रक्रिया में चल रहे जिले के 156 मजरों में कनेक्शन देने की भी शुरुआत की जाएगी।
अधीक्षण अभियंता शहर लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 24 व 25 सितंबर को विद्युत नगरीय वितरण खंड टाउनहाल, श्री गोरखनाथ, मोहद्दीपुर व राप्तीनगर में शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलने वाले शिविर में उपभोक्ताओं को बिल जमा करने, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना संबंधी जानकारी एवं समाधान, स्मार्ट मीटर स्थापना, बिल संशोधन, नए संयोजन निर्गत करना, उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भार वृद्धि, त्रुटिपूर्ण मीटर बदले जाने एवं अन्य वाणिज्यिक समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
ग्रामीण वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह ने बताया कि लखेसरा, रमवापुर, गुलहरिया, लक्ष्मीपुर, राजपुर, सुरस, शिवपुर, करमहा, खजुरगहवा, कल्याणपुर, राजधानी, बागेश्वरीदेवी, महुआकोल, कालाबाग, धस्की, बानापार, टोथा, कतया टेमा, जगदीशपुर, भरपही, तनवकला, देवापार डुग्डुईया, मलौर, कटसरा, सोरबरसा बाबू, अहिरौली कुड़िया, बसिया खोर, भीटी रावत, चईकहा, उस्का, पिपरौली, चंदौली, बनकटा, नेवणा, चैनपुर, तारा, बरडीहा एवं कोडार निलकनाथ में 24 व 25 सितंबर को शिविर लगाया जा रहा है। यहां बिजली से जुड़ी सभी तरह की समस्या का समाधान कराया जाएगा।
उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विद्युत सेवा पर्व की शुरुआत की जा रही है। सभी अभियंता व कर्मचारी शिविरों में मौजूद रहकर उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी सभी तरह की समस्या का समाधान कराएंगे। अधीक्षण अभियंता शिविर का पर्यवेक्षण करेंगे। हर उपभोक्ता को संतुष्ट करना होगा ताकि उसकी समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाए।
-आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता
