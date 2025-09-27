दीपक हत्याकांड का आरोपी ढेर, महुआचाफी में टूटा सन्नाटा, गांव के लोगों ने कहा- खबर से मिला सकून

गोरखपुर के महुआचाफी गांव में दीपक की हत्या के बाद दहशत का माहौल था। आरोपी जुबैर के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग घरों से बाहर निकले और न्याय की शुरुआत होने की बात कही। पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली लेकिन पुलिस से अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की मांग की।

संवाद सूत्र, चरगांवा। पिपराइच के महुआचाफी गांव में 15 सितंबर की रात हुई वारदात ने पूरे गांव को खामोशी और खौफ में धकेल दिया था।लोग देर रात तक जागते, दरवाजे बंद कर लेते और अजनबी दिखने पर लाठी-डंडा लेकर सड़क पर निकल आते थे। लेकिन शुक्रवार देर रात जब खबर आई कि रामपुर में पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में मुख्य आरोपी जुबैर ढेर हो गया है, तो गांव का सन्नाटा पहली बार टूटा।

दीपक की हत्या के बाद गांव के हालात इस कदर बिगड़े कि रात को कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बच्चे रोते थे, महिलाएं खेत-खलिहान अकेले जाने से बचतीं। लोग कहते पता नहीं तस्कर कब दोबारा आ धमकें।