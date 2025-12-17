गोरखपुर में गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का काम पूरा, अब लोकार्पण की तैयारी
जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का काम मंगलवार को पूरा हो गया। सड़क के दोनों तरफ एप्रोच का काम पहले ही पूरा कराया जा चुका था। मंगलवार को रेल लाइन के ऊपर रखे गए बो स्ट्रिंग से दोनों तरफ के पुल को सरिया से जोड़कर कंक्रीट का काम कराया गया। कंक्रीट सूखकर मजबूत होते ही लोकार्पण की तैयारी शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महानगर में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा कराया जा रहा है। गोरखनाथ ओवरब्रिज का भी निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। नए ओवरब्रिज की कंक्रीट की रेलिंग एक मीटर 10 सेंटीमीटर की है। इसके ऊपर दो मीटर का व्यू कटर लगाया गया है। व्यू कटर में कुशन भरा हुआ है।
इससे दूसरे पुल पर चलने वाले वाहनों की आवाज नए फ्लाईओवर में चलने वाले वाहनों तक नहीं पहुंचेगी। नए ओवरब्रिज के वाहनों की आवाज भी बाहर नहीं जाएगा। साथ ही वाहनों की आवाज और हार्न भी नहीं गूंजेगी।
नया ओवरब्रिज शुरू होते ही गोरखनाथ की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा। आने-जाने के लिए अलग-अलग ओवरब्रिज होने से जाम भी नहीं लगेगा।
- कुल लंबाई - 600.653 मीटर
- रेलवे भाग की लंबाई - 76 मीटर
- पुल की चौड़ाई - एक गुणे 7.50 मीटर
- कुल बजट - 127.87 करोड़
गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। कंक्रीट को मजबूत होने को लिए छोड़ा गया है। ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होने से राहगीरों को काफी सहूलियत होगी।
-मिथिलेश कुमार, महाप्रबंधक, सेतु निगम
