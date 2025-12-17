गोरखपुर में गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का काम पूरा, अब लोकार्पण की तैयारी

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का काम मंगलवार को पूरा हो गया। सड़क के दोनों तरफ एप्रोच का काम पहले ही पूरा कराया जा चुका था। मंगलवार को रेल लाइन के ऊपर रखे गए बो स्ट्रिंग से दोनों तरफ के पुल को सरिया से जोड़कर कंक्रीट का काम कराया गया। कंक्रीट सूखकर मजबूत होते ही लोकार्पण की तैयारी शुरू हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महानगर में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा कराया जा रहा है। गोरखनाथ ओवरब्रिज का भी निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। नए ओवरब्रिज की कंक्रीट की रेलिंग एक मीटर 10 सेंटीमीटर की है। इसके ऊपर दो मीटर का व्यू कटर लगाया गया है। व्यू कटर में कुशन भरा हुआ है।