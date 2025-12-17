Fog In UP: पटरी से उतरी गोरखधाम और वैशाली की रफ्तार, यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरा पड़ने के साथ ही दिल्ली-गोरखपुर रूट पर ट्रेनों की गति धीमी पड़ गई है। पूर्वोत्तर रेलवे की प्रमुख ट्रेन गोरखधाम और वैशाली एक्सप्रेस की रफ्तार पटरी से उतर गई है। मंगलवार को यह दोनों ट्रेनें विलंब से चलीं। 12556 गोरखधाम 13 घंटे और 15566 वैशाली एक्सप्रेस दस घंटे देर से गोरखपुर पहुंची। रास्ते में भूखे-प्यासे यात्री परेशान तो रहे ही, गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेन के इंतजार में ठंड में ठिठुरते रहे। यात्रियों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है।

गोरखधाम और वैशाली के अलावा 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी चार घंटे देर से गोरखपुर पहुंची। 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दो घंटे लेट गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर से 1:46 घंटे विलंब से लखनऊ पहुंची इंटरसिटी वापसी में और विलंबित हो गई। 15032 नंबर की लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी 04:20 घंटे देर से गोमतीनगर से रवाना हुई। यात्री परेशान रहे।