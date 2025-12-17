गोरखपुर के नंदानगर में अंडरपास और चार लेन सड़क का रास्ता साफ, 138 करोड़ 84 लाख रुपये होंगे खर्च
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नंदानगर में शमशेर गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर रेल क्रासिंग के नीचे अंडरपास बनेगा। साथ ही सड़क चार लेन की जाएगी। इससे 50 हजार से ज्यादा आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को शासन ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अंडरपास व चार लेन सड़क के निर्माण पर 138 करोड़ 84 लाख 47 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगले साल से काम शुरू हो जाएगा।
शमशेर गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर रेल क्रासिंग है। इस क्रासिंग से होकर कुछ देर के अंतराल पर ट्रेनों का आना-जाना रहता है। ट्रेन आने या जाने पर गेट बंद कर दिया जाता है। इससे रोजाना घंटों जाम लगा रहता है। ट्रेन जाने के बाद जल्द निकलने की होड़ में कई बार वाहन आमने-सामने भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मारपीट भी होती रहती है। नागरिक लंबे समय से समस्या दूर कराने की मांग कर रहे थे।
एयरफोर्स की आपत्ति के बाद अंडरपास बनाने पर सहमति
नंदानगर क्रासिंग पर पहले फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रस्ताव भी बनाया गया था लेकिन एयरफोर्स ने फ्लाईओवर निर्माण पर आपत्ति जताई। कहा गया कि नागरिक विमान इस स्थान पर काफी नीचे होकर उड़ते हैं। ऐसी स्थिति में फ्लाईओवर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद अंडरपास बनाने पर सहमति बनी।
महानगर का चौथा अंडरपास होगा
नंदानगर में महानगर का चौथा अंडरपास बनेगा। पहला अंडरपास धर्मशाला, दूसरा कौवाबाग और तीसरा नंदानगर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के पास है। अंडरपास बनने के बाद क्रासिंग पर आने-जाने को लेकर कोई संकट नहीं रहेगा। लोगों का समय भी बहुत ज्यादा बचेगा। सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
ऐसे होगा निर्माण
नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट चार 830 मीटर लंबाई में चार लेन सड़क बनेगी। इस पर 64 करोड़ 48 लाख दो हजार रुपये खर्च होंगे। अंडरपास 160 मीटर लंबाई में बनेगा। इस पर 74 करोड़ 45 हजार रुपये खर्च होंगे।
फिर तोड़फोड़ की आशंका से चिंतित हुए व्यापारी
एक तरफ अंडरपास व चार लेन सड़क का निर्माण होने से यातायात में सहूलियत हो जाएगी तो दूसरी तरफ सड़क चौड़ी होने से भवनों के इसके जद में आने को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा चिंतित व्यापारी हैं। उनका कहना है कि व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा।
विकास कार्य का बहुत स्वागत है। नंदानगर में जाम बड़ी समस्या है। इसका समाधान हो जाएगा तो इस क्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा लेकिन सड़क उतनी ही चौड़ी बने, जितने में तोड़फोड़ की नौबत न आए।-राकेश शुक्ल
विकास कार्य होते हैं तो कुछ दिन सबको समस्या होती है लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो नई राह खुल जाती है। नंदानगर में अंडरपास व चार लेन सड़क बनना खुशी की बात है लेकिन किसी को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए।-विजय कुमार श्रीवास्तव
अनियोजित विकास और लगातार बढ़ रही आबादी के कारण क्षेत्र में हमेशा जाम लगा रहता है। इसका समाधान होने की तैयारी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। काम जल्द शुरू हो लेकिन सबकी सहूलियत प्राथमिकता हो।-ललित मोहन
अंडरपास बहुत जरूरी हो गया था। क्रासिंग पर घंटों लगने के कारण लोग इस क्षेत्र में आने से बचना चाहते हैं। व्यापारियों की सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा। किसी का नुकसान न हो और सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। -अजीत सिंह
