जल संरक्षण में तीसरे पायदान पर गोरखपुर, मिलेगा राष्ट्रीय जल अवार्ड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम गोरखपुर के नाम और एक उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, जल संरक्षण और जल उपयोग की सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने के लिए नगर निगम गोरखपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलेगा। जल संचय जन भागीदारी- 1.0 पुरस्कार के लिए गोरखपुर का चयन देश में तीसरे स्थान के लिए हुआ है।

18 नवंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील भी मौजूद रहेंगे। पुरस्कार स्वरूप नगर निगम को प्रशस्तिपत्र के अलावा दो करोड़ रुपये रुपये भी मिलेंगे।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण, जल प्रबंधन और ''जल समृद्ध भारत'' के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने वाले व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी और अब यह देश के विभिन्न हितधारकों को जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में पुरस्कार शुरू किया गया है। नगर निकाय की श्रेणी में नगर निगम गोरखपुर को तीसरा स्थान मिला है। इसमें रायपुर नगर निगम ने पहला, हैदराबाद नगर निगम ने दूसरा और गोरखपुर नगर निगम ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

नगर निगम गोरखपुर ने बीते कुछ वर्षों में जल संरक्षण को लेकर विभिन्न अभिनव प्रयास किए हैं। वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जागरूकता अभियान, जल उपयोग में दक्षता और सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में निगम ने बेहतरीन कार्य किया है। तकिया घाट में फाइटोरेमिडिएशन तकनीक से नालों के पानी के शोधन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसके अलावा नगर निगम को वाटर प्लस श्रेणी का दर्जा भी हासिल हुआ है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर को यह सम्मान मिला है।

पहला स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम को, दूसरा स्थान तेलंगाना के हैदराबाद नगर निगम, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम को, चौथा स्थान आंध्रप्रदेश के राजमुंदरी नगर निगम को और पांचवा स्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम को हासिल हुआ है।



मात्र 32 अंक के फासले से मिला तीसरा स्थान

