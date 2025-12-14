आईजीआरएस रैंकिंग में गोरखपुर नगर निगम ने मारी बाजी, प्रदेश में पाया पहला स्थान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम ने नवंबर माह की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) रिपोर्ट में जन शिकायतों के निस्तारण में पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नगर निगम ने 100 में से 98 अंक हासिल कर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसुनवाई को प्राथमिकता देने की मंशा के अनुरूप है।

अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने इस सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के आधार पर जनशिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जनशिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की निरंतर और सघन निगरानी की जाती है।