गोरखपुर एम्स में सुबह लगाते टीका, शाम को देते हैं प्रमाणपत्र

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। एम्स को यलो फीवर का टीका लगाने के लिए केंद्र बनाया गया तो पूर्वांचल के साथ ही आसपास के जिलों के लोगों की उम्मीद परवान चढ़ने लगी। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के साथ गोरखपुर में यलो फीवर का टीका लगाने की व्यवस्था से लगा कि अफ्रीकी देशों में जाने की राह आसान हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

यलो फीवर का टीका लगाने के लिए आनलाइन अप्वाइंटमेंट में ही बहुत दिक्कत हो रही है। यदि अप्वाइंटमेंट मिल गया तो कम से कम 10 नागरिकों के आने का इंतजार किया जाता है। सब व्यवस्थित होने के बाद टीका लगाने के लिए बिल्कुल सुबह बुला लिया जाता है लेकिन रिपोर्ट देर शाम को दी जाती है। इस कारण बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।