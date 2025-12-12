गोरखपुर एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर अब सीधे नहीं देखेंगे रोगी, सरकारी अस्पतालों से रेफर रोगियों का बन जाएगा पर्चा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स के विशेषज्ञ (सुपरस्पेशियलिस्ट) डॉक्टरों के पास अब रोगी सीधे नहीं जा सकेंगे। यानी ओपीडी काउंटर पर इन डाॅक्टरों को दिखाने के लिए सीधे पर्चा नहीं बनेगा। रोग के अनुसार रोगी को पहले संबंधित विभाग के डॉक्टर को दिखाना होगा।

यदि डॉक्टरों को उचित लगेगा तो वह संबंधित विशेषज्ञ डाॅक्टर के पास रोगी को रेफर करेंगे। रेफर लिखा पर्चा लेकर रोगी के स्वजन ओपीडी के पंजीकरण काउंटर पर पहुंचेंगे तब पर्चा बनेगा। हालांकि रोगियों की सहूलियत के लिए सरकारी अस्पतालों से रेफर होकर आने वालों रोगियों का पर्चा बन जाएगा।

एम्स में गैस्ट्रोएंटेरोलाजिस्ट, गैस्ट्रो सर्जन, न्यूरोलाजिस्ट, न्यूरो सर्जन, कार्डियोलाजिस्ट, कार्डियो थोरेसिक सर्जन और पेन मेडिसिन की ओपीडी चलती है। इन ओपीडी का पर्चा सीधे काउंटर से बन जाता था। इसके बाद रोगी संबंधित ओपीडी में जाकर रजिस्टर पर नाम दर्ज करा देते थे। नंबर के आधार पर डाक्टर उन्हें बुलाकर परीक्षण करते और परामर्श देकर भेजते।