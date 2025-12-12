गोरखपुर एम्स में 'बिकने' से बची महिला रोगी, एंबुलेंस जब्त, चालक फरार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स की इमरजेंसी से गुरुवार शाम एक महिला रोगी को निजी अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस चालक को रोक लिया गया। चौकी प्रभारी हिमांशी पांडेय ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो चालक एंबुलेंस छोड़कर फरार हो गया। महिला रोगी को इमरजेंसी में भर्ती कराने के साथ ही एंबुलेंस सीज कर दिया गया है।

पुलिस मालिक की तलाश कर रही है। इससे पहले भी इमरजेंसी से एक एंबुलेंस को सीज किया जा चुका है। रोगी को निजी अस्पताल में भेजने में एक कर्मचारी और एक जूनियर डाक्टर की भूमिका सामने आ रही है। मीडिया सेल की चेयरपर्सन डा. आराधना सिंह ने कहा कि जांच कराई जाएगी।

खोराबार थाना क्षेत्र के बेलवार की रहने वाली 75 वर्षीय महिला बुधवार को घर में गिर गई थीं। स्वजन उन्हें लेकर एम्स की इमरजेंसी में पहुंचे। यहां जांच के बाद डाक्टरों ने पैर की हड्डी टूटी बताई और आपरेशन की सलाह दी। तब से महिला इमरजेंसी में ही थीं। गुरुवार को एक एंबुलेंस चालक इमरजेंसी के बाहर पहुंचा।