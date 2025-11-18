राष्ट्रपति के हाथों आज गोरखपुर नगर निगम को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल संरक्षण के लिए देश में तीसरा और प्रदेश में पहला हुआ है हासिल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, जल संरक्षण और जल उपयोग की सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने के लिए नगर निगम गोरखपुर को मंगलवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलेगा। जल संचय जन भागीदारी- 1.0 पुरस्कार के लिए गोरखपुर का चयन देश में तीसरे स्थान के लिए हुआ है।

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार स्वरूप नगर निगम को प्रशस्तिपत्र के अलावा दो करोड़ रुपये रुपये भी मिलेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमन्ना और डा. राजभूषण चौधरी, जल संसाधन विभाग के सचिव वीएल कंठा राव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक केके मीणा सहित कई राज्यों से आए मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, महापौर और नगर आयुक्त उपस्थित रहेंगे।

मिला है देश में तीसरा व प्रदेश में पहला स्थान

‘जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 1.0 अभियान’ में गोरखपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर 21 शीर्ष विजेताओं में स्थान मिला है। प्रदेश में जल संरक्षण श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टाप-5 में उत्तर प्रदेश के दो नगर निगम शामिल हैं। प्रदेश में नगर निगम गोरखपुर को पहला स्थान और देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है।

इस सूची में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम को, दूसरा स्थान तेलंगाना के हैदराबाद नगर निगम, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम को, चौथा स्थान आंध्रप्रदेश के राजमुंदरी नगर निगम को और पांचवा स्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम को हासिल हुआ है।



कुछ अंक कम रह जाने से चूके दूसरे स्थान से

रायपुर नगर निगम को इस श्रेणी में 33082 अंक मिले हैं। वहीं, गोरखपुर नगर निगम को 14331 अंक हासिल हुए हैं। दोनों के बीच तो काफी ज्यादा अंक का फासला है, लेकिन 14363 अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल करने वाले हैदराबाद नगर निगम से मात्र 32 अंक का फासला रह गया है।



इन प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर चमका गोरखपुर

नगर निगम गोरखपुर ने बीते कुछ वर्षों में जल संरक्षण को लेकर विभिन्न अभिनव प्रयास किए हैं। वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जागरूकता अभियान, जल उपयोग में दक्षता और सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में निगम ने बेहतरीन कार्य किया है।

तकिया घाट में फाइटोरेमिडिएशन तकनीक से नालों के पानी के शोधन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मोती पोखरा की नैनो बबल तकनीक से सफाई कर कई पोखरों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर उसमें गंदे पानी की निकासी को रोका गया। जल निगम नगरीय ने कई एसटीपी और सीवेज लाइनें डाल कर बारिश के पानी निकासी करने वाले नालों और घरों से इस्तेमाल किए हुए जल में सीवेज को रोकने की दिशा में काम किया।