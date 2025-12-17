Language
    आय बढ़ाने के लिए फ्लैट बनाने की दिशा में नगर निगम ने बढ़ाए कदम, म्युनिसिपल बांड लाने के क्रम में तैयार की योजना

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम ने आय बढ़ाने के लिए फ्लैट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। म्युनिसिपल बांड लाने के क्रम में शहर के प्रमुख स्थानों पर बहुमंजिली इमारते ...और पढ़ें

    गोरखपुर नगर निमग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। म्युनिसिपल बांड लाने की प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए नगर निगम ने अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। निगम शहर के प्रमुख और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कराएगा, जिनमें नीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और ऊपर रिहायशी फ्लैट होंगे। फ्लैटों की बिक्री से होने वाली आय से निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की योजना है।

    निगम के अधिकारियों के अनुसार, लाल डिग्गी और वीसी बंगला के पास आधुनिक बहुमंजिली भवन बनाए जाएंगे। शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन परियोजनाओं में बने फ्लैटों की मांग अधिक रहने की संभावना है। इससे नगर निगम को अच्छी-खासी राजस्व प्राप्ति होने की उम्मीद है।

    2, 3 और 4 बीएचके फ्लैटों का विकल्प
    इन आवासीय परिसरों में विभिन्न आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 बीएचके, 3 बीएचके और 4 बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे। सभी फ्लैट आधुनिक डिजाइन, बेहतर लेआउट और आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। निगम का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं पारंपरिक आय स्रोतों पर निर्भरता कम करेंगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

    डिजाइन के बाद शुरू होगी निविदा प्रक्रिया
    नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत डिजाइन और खाका तैयार कराया जा रहा है। डिजाइन अंतिम होने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से निगम को आय तो होगी ही, साथ ही शहर में गुणवत्तापूर्ण आवासीय विकल्प भी बढ़ेंगे।

    गोरखनाथ क्षेत्र में बनेगा निगम का गेस्ट हाउस
    इसी क्रम में नगर निगम गोरखनाथ क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिली भवन का निर्माण कराएगा। इसमें बेसमेंट में पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पर गेस्ट हाउस और ऊपरी मंजिलों पर फ्लैट होंगे। 2 और 3 बीएचके फ्लैट निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों को आवंटित किए जाएंगे। लगभग 4000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनने वाले इस भवन का डिजाइन भी तैयार किया जा रहा है।