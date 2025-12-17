आय बढ़ाने के लिए फ्लैट बनाने की दिशा में नगर निगम ने बढ़ाए कदम, म्युनिसिपल बांड लाने के क्रम में तैयार की योजना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। म्युनिसिपल बांड लाने की प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए नगर निगम ने अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। निगम शहर के प्रमुख और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कराएगा, जिनमें नीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और ऊपर रिहायशी फ्लैट होंगे। फ्लैटों की बिक्री से होने वाली आय से निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की योजना है।

निगम के अधिकारियों के अनुसार, लाल डिग्गी और वीसी बंगला के पास आधुनिक बहुमंजिली भवन बनाए जाएंगे। शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन परियोजनाओं में बने फ्लैटों की मांग अधिक रहने की संभावना है। इससे नगर निगम को अच्छी-खासी राजस्व प्राप्ति होने की उम्मीद है।

2, 3 और 4 बीएचके फ्लैटों का विकल्प

इन आवासीय परिसरों में विभिन्न आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 बीएचके, 3 बीएचके और 4 बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे। सभी फ्लैट आधुनिक डिजाइन, बेहतर लेआउट और आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। निगम का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं पारंपरिक आय स्रोतों पर निर्भरता कम करेंगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएंगी।