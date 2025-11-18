गोरखपुर नगर निगम प्रवर्तन दल के आठ सदस्यों को नौकरी से निकाला, इस वजह से हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अतिक्रमण अभियान के दौरान नागरिकों के प्रति अनुचित व्यवहार, दायित्व को सही ढंग से नहीं निभाने और टीम के सदस्यों के बीच आंतरिक शिकायतों के बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने प्रवर्तन दल के आठ सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें दो महिला सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि, प्रवर्तन दल के इन सभी सदस्यों का कार्यकाल अभी बचा हुआ था। इनके हटा दिए जाने से निगम का अतिक्रमण हटाने का अभियान धीमा पड़ गया है।

नगर निगम की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के लिए एक प्रवर्तन दल गठित है।लेकिन पिछले कुछ समय से प्रवर्तन दल की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। हाल ही में टीम के कुछ सदस्यों के खिलाफ स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से दुर्व्यवहार की कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में व्यापारियों के साथ झड़प के मामले भी शामिल थे।

जांच में यह सामने आया कि कुछ सदस्य बिना सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में कार्रवाई कर रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त, टीम के सदस्यों के बीच समन्वय की कमी और आंतरिक विवाद भी सामने आए। इसके अलावा टीम के सदस्यों में आंतरिक कुछ मसलों के संबंध में भी अधिकारियों तक शिकायत पहुंची। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने आठ सदस्यों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।