गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: सभी विद्यालयों के लिए तय हुए प्रमुख, भाजपा ने बैठक में तय की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (एमएलसी) चुनाव को लेकर भाजपा महानगर चुनाव प्रबंधन टीम की बुधवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई। इस दौरान महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के लिए प्रमुखों की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही मंडल संयोजकों को मतदाता पंजीकरण के फार्म भी उपलब्ध कराए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव संयोजक आचार्य बृजेश मणि मिश्र ने कहा कि अब तक माध्यमिक एडेड और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक ही शिक्षक एमएलसी चुनाव में रुचि लेकर मतदाता बनते रहे हैं। लेकिन सीबीएसई, आइसीएसई बोर्ड, मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक मतदाता बनने में अपेक्षित रुचि नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी कालेजों व संस्थानों में जाकर शिक्षकों को मतदाता बनाने की प्रक्रिया में जोड़ें और समय पर फार्म भी एकत्रित करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले छह वर्षों में लगातार तीन वर्षों तक शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक ही मतदाता बन सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं होते। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि एक भी शिक्षक छूटने न पाए।