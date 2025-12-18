गोरखपुर में मिड-डे मील विवाद में रसोइया व प्रधानाध्यापिका में मारपीट, VIDEO वायरल

संवाद सूत्र, उनवल। खजनी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय उसवा बाबू से जुड़ा मामला इन दिनों जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में मिड-डे-मील को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते ‘अखाड़े’ में तब्दील हो गया। रसोइया और प्रधानाध्यापिका के बीच हुई मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो होने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मंगलवार को विद्यालय में बच्चों के लिए बने मध्याह्न भोजन में कीड़े पाए जाने का आरोप है। भोजन देखकर कई बच्चों ने खाना लेने से इनकार कर दिया। जब प्रधानाध्यापिका रीता आर्या ने रसोइया से इस संबंध में सवाल किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। घटना के दौरान बच्चे तमाशबीन बने रहे।