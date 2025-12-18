गोरखपुर में आंबेडकर चौराहा से मुख्य डाकघर तक 18 मीटर चौड़ी होगी सड़क, सीएम ग्रिड योजना के तहत होगा विकास

इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक भाटी के नेतृत्व में निगम की एक टीम ने मुख्य डाकघर के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान अधिकारियों को सीएम ग्रिड योजना की रूपरेखा और इसके लाभों की जानकारी दी गई। नगर निगम की ओर से डाकघर प्रशासन से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं अपनी परिसर की दीवार को निर्धारित सीमा तक हटाने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।



नगर निगम अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि दीवार हटने के बाद उसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी निगम स्वयं उठाएगा। इससे डाकघर प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक या संरचनात्मक क्षति नहीं होगी। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया आपसी सहमति और समन्वय के साथ की जा रही है, ताकि किसी भी विभाग को असुविधा न हो।



गौरतलब है कि सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत शहर की प्रमुख सड़कों को चौड़ा, व्यवस्थित और स्मार्ट यातायात प्रणाली से युक्त किया जाना है। गोलघर इलाका शहर का प्रमुख व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र है, जहां दिनभर वाहनों और पैदल यात्रियों की भारी आवाजाही रहती है। सड़क संकरी होने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को परेशानी होती है। अधिशासी अभियंता अशोक भाटी ने बताया कि मुख्य डाकघर के परिसर की एक मीटर दीवार पीछे जाएगी।



दीवार पीछे होने से मानक अनुरूप मिलेगी चौड़ाई

निगम की योजना के अनुसार मुख्य डाकघर की दीवार को पीछे किए जाने से सड़क की चौड़ाई बढ़़कर 18 मीटर हो जाएगी। इससे फुटपाथ और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकेगा तथा भविष्य में ट्रैफिक दबाव को भी संतुलित किया जा सकेगा। यह बदलाव सीएम ग्रिड के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें शहर को सुव्यवस्थित और जाममुक्त बनाने पर जोर दिया गया है।