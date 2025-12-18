Fog In Gorakhpur: गोरखपुर में कोहरे से बढ़ा वायु प्रदूषण, बरतें सतर्कता
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरा बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। बुधवार को वायु गुणवत्ता का औसत सूचकांक 104 दर्ज किया गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी संभव है। वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नगर निगम की ओर से विभिन्न स्थानों पर जागरूकता होर्डिंग लगाई गई है। इसके माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और प्रदूषण बढ़ाने वाले कार्यों से बचने की अपील की गई है।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक विज्ञानी राममिलन वर्मा ने बताया कि शहर को तीन जोन में बांटकर एक्यूआइ की मानीटरिंग की जाती है। इसमें आवासीय जोन में एमएमयूटी, व्यवसायिक में गोलघर और औद्योगिक जोन में गीडा का क्षेत्र शामिल है।
आवासीय क्षेत्र में स्थित एमएमयूटी परिसर में लगे आनलाइन मानीटर से 24 घंटे एक्यूआइ की जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि व्यवसायिक क्षेत्र गोलघर और औद्योगिक क्षेत्र गीडा में स्थापित मशीनों से तीन-तीन दिन पर आंकड़े लिए जाते हैं। मंगलवार को गोलघर में एक्यूआइ 92 दर्ज किया गया, वहीं गीडा क्षेत्र में यह 165 रहा।
इसके पहले 13 दिसंबर को गोलघर में एक्यूआइ 66 और गीडा में 128 दर्ज किया गया था। बुधवार को औसत एक्यूआइ 104, मंगलवार को 104 और सोमवार को 83 दर्ज किया गया। सोमवार की रात से कोहरे का प्रभाव बढ़ा है, इसके बाद से वायु गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है।
एमएमयूटी के सहायक विज्ञानी (पर्यावरण) सत्येंद्रनाथ यादव ने बताया कि कोहरा बढ़ने पर वायु प्रदूषक तत्व निचली सतह पर ही ठहर जाते हैं। नमी के कारण उनकी एक परत बन जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। कोहरा जितना घना होगा, एक्यूआइ उतना ही प्रभावित होगा।
जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डा. बीके सुमन ने बताया कि ठंड से बचाव के साथ-साथ वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनकर बाहर निकलने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।
