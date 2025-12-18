Language
    Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम से उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा घंटों इंतजार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:30 AM (IST)

    गोरखपुर में खराब मौसम के कारण विमानों का संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली और कोलकाता से आने-जाने वाली उड़ानें देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को असुविधा ह ...और पढ़ें

    पोने दो घंटे की देरी से दिल्ली और आधे घंटे लेट पहुंची कोलकाता की फ्लाइट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खराब मौसम के चलते बुधवार को एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली और कोलकाता से आने-जाने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची और फिर संचालित हुईं। जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें घंटो इंतजार करना पड़ा।

    दिल्ली से गोरखपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट सुबह 10:50 बजे के बजाय पौने दो घंटे की देरी से दोपहर 12:36 बजे एयरपोर्ट पर पहुंची। इसी तरह दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी तय समय 11:40 बजे की जगह 12:31 बजे पहुंची। इसी क्रम में कोलकाता से गोरखपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी मौसम से प्रभावित रही।

    यह विमान दोपहर 3:30 बजे के स्थान पर आधे घंटे की देरी से शाम चार बजे एयरपोर्ट पर पहुंची। इन फ्लाइटों के देरी से आने से गोरखपुर से प्रस्थान करने वाली उड़ाने भी प्रभावित रही। दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट जो सुबह 11:30 बजे उड़ान भरने वाली थी, वह दोपहर 1:37 बजे रवाना हो सकी।

    वहीं इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट भी निर्धारित समय 12:10 बजे की बजाय 1:25 बजे उड़ान भर पाई। इसके अलावा इंडिगो की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट अपने तय समय 3:50 बजे के स्थान पर शाम 5:02 बजे रवाना हुई।

    यात्रियों का कहना था कि उड़ानों में देरी की सूचना समय से नहीं मिलने के कारण उन्हें एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होने से उड़ानों के संचालन में देरी हुई। मौसम सामान्य होने पर उड़ानों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य किया गया।