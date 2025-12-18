Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम से उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा घंटों इंतजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खराब मौसम के चलते बुधवार को एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली और कोलकाता से आने-जाने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची और फिर संचालित हुईं। जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें घंटो इंतजार करना पड़ा।



दिल्ली से गोरखपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट सुबह 10:50 बजे के बजाय पौने दो घंटे की देरी से दोपहर 12:36 बजे एयरपोर्ट पर पहुंची। इसी तरह दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी तय समय 11:40 बजे की जगह 12:31 बजे पहुंची। इसी क्रम में कोलकाता से गोरखपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी मौसम से प्रभावित रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह विमान दोपहर 3:30 बजे के स्थान पर आधे घंटे की देरी से शाम चार बजे एयरपोर्ट पर पहुंची। इन फ्लाइटों के देरी से आने से गोरखपुर से प्रस्थान करने वाली उड़ाने भी प्रभावित रही। दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट जो सुबह 11:30 बजे उड़ान भरने वाली थी, वह दोपहर 1:37 बजे रवाना हो सकी।