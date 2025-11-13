गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बर्तन लेकर नहीं आए जो रोगी, भूख से तड़प रहे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल में भर्ती रोगियों के सामने अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। अगर बर्तन नहीं तो भोजन नहीं। अस्पताल प्रशासन के निर्देशों के बावजूद ठीकेदार के कर्मचारी डिस्पोजल थाली, कटोरी नहीं रखते। इस लापरवाही के चलते भोजन वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिन रोगियों के पास अपना बर्तन नहीं होता, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है। मजबूरी में कई रोगी खाली पेट रात गुजार रहे हैं। समर्थ लोग बाहर से खाना मंगा कर खा रहे हैं।

अस्पताल में रोज लगभग दो सौ रोगी भर्ती होते हैं। अधिकतर गरीब परिवारों से होते हैं। ये लोग जब अचानक बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें यह ध्यान भी नहीं रहता कि अस्पताल में बर्तन साथ ले जाना जरूरी है। भर्ती के बाद पहले दिन तो अधिकांश रोगी भोजन से वंचित रह जाते हैं। जिनके पास बर्तन होता है, केवल उन्हें ही थाली में खाना परोसा जाता है। बाकी रोगियों को ठीकेदार के कर्मचारी यह कहकर टाल देते हैं कि बर्तन लाओ, तभी खाना मिलेगा।